Andruskó obvinený v prípade Kuciak opäť na súde: Schvália dohodu o vine a treste?

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku bude v pondelok rozhodovať o dohode o vine a treste, ktorú s prokurátorom uzatvoril Zoltán Andruskó. Ten má byť spoluzodpovedný za vraždu novinára Jána Kuciaka.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako informuje v pondelok ráno portál Aktuality.sk, Andruskóa krátko pred 8. hodinou priviezli do Pezinka s kuklou na hlave. Pojednávanie začína o 9. hodine. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje odsúdiť Zoltána Andruskóa na desať rokov odňatia slobody za úkladnú vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Návrh rozsudku je súčasťou dohody o vine a treste, ktorú s obvineným uzatvoril prokurátor v októbri.V prípade, že by súd schválil jeho dohodu o vine a treste, by sa dostal Zoltán Andruskó definitívne do pozície svedka, tak ako je uvádzaný v obžalobe na štvoricu obvinených.

Andruskó chce na Richtera vytiahnuť špinu: Minister konečne prehovoril! A povedal toho dosť...

Zoltán Andruskó mal byť medzičlánkom medzi obvinenou Alenou Zsuzsovou a obvinenými Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóom. Zatiaľ čo bola Alena Zsuzsová podľa prokuratúry sprostredkovateľom vraždy novinára pre Mariana Kočnera, tak boli Miroslav Marček a Tomáš Szabó samotní vykonávatelia. Podľa obžaloby sa ku skutku okrem Zoltána Andruskóa priznáva aj Miroslav Marček, ktorý tvrdí, že zastrelil Kuciaka aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú obvinení Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Hlavné pojednávanie sa začne v januári 2020. Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian Kočner ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti.