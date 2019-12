Najväčší fanúšik Star Wars na svete? Aha, čo ukrýva tento muž v dome

Ak si myslíte, že ste najväčším fanúšikovej kultovej hviezdnej ságy Star Wars na svete, zrejme budú nasledujúce riadky pre vás poriadnym sklamaním.

Za toho najväčšieho a najvernejšieho fanúšika príbehov o boji dobra a zla totiž môžme s pokojom vyhlásiť Neila Liveseya, ktorý zbiera rôzne predmety týkajúce sa filmovej série už 42 rokov. Za ten čas zhromaždil vo svojom dome viac ako 5000 kúskov rôznych veľkostí. Ako píše Dailystar, sú medzi nimi aj poriadne vzácne kúsky.

Jedným z nich je napríklad socha Jar Jar Binksa z roku 1977, teda presne z obdobia, kedy sa začali Hviezdne vojny šíriť svetom neuveriteľnou až priam nadpozemskou rýchlosťou. Starý otec šiestich vnúčat nemá problém priznať, že je nimi doslovne posadnutý. "Žijem, dýcham, jem a spím pre Hviezdne vojny - absolútne ich milujem."

Vďaka svojej láske ku komiksovým príbehom by sa mohlo zdať, že v jeho srdci nezostal cit pre nič iné. Opak je však pravdou. Dlhé desaťročia má so svojou manželkou Suzane (56) harmonický vzťah. Aj keď na svoju zbierku minul už tisíce, hovorí, že jej tento zaujímavý koníček, ktorý sa mieša s posadnutosťou vôbec nevadí. "Pozerá sa na to tak, že je to rovnaké utrácanie peňazí ako keď ona ide ku kaderníkovi," povedal. Na záver prezradíme, že aktuálne najnovšiemu pokračovaniu príbehov z nekonečného vesmíru dáva zarytý fanúšik 8 bodov z 10.