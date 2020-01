Mladá mamička Alexandra omdlela počas letu: Príšerné následky jej ničia život

Jediný okamih navždy zmenil život celej rodiny. Keď Alexandra Hajipaulis (39) letela z gréckej Kréty, kde bola na návštevy u svojej mamy, upadla v polovici letu do bezvedomia.

Záchranným anjelom bola jej dcéra Jaideen, ktorá si okamžite všimla, že jej mama omdlela a vyrobila na palube poplach. Šťastnou zhodou okolností sedel o pár sedadiel za nimi doktor, ktorý okamžite spoznal príznaky silnej mŕtvice a presvedčil posádku, že bez núdzového pristátia mladá Angličanka zomrie. Ako píše web Glouchestershirelive, piloti neváhali a pristáli v Taliansku. Tam mladú ženu okamžite odviezli do nemocnice, kde sa začal dlhý boj, ktorý ani dnes, o 17 mesiacoch neskôr, nemá jasný koniec.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Začalo to operáciou. Počas nej otvorili mladej žene lebku a urobili jej z nej vývod aby znížili tlak na mozog. Príčinou celej tragédie totiž bolo to, že počas vzlietania sa jej v krvnom obehu vytvorila bublina. Keď približne v polovici letu prišla k mozgu, začal sa boj o život. Po operácií nasledovalo niekoľko dní v kóme. To už bola na ceste Alexandrina mama Lorna (66), pre médiá povedala: ,,Napísala mi, že nasadli do lietadla. O pár hodín mi niekto volal, že je v nemocnici v Taliansku. Bol to šok.“

Lorna sa okamžite začala pripravovať na to, čo príde keď sa jej dcéra preberie. Predala dom v Grécku a začala riešiť let, ktorý by jej dcéru prepravil späť domov. „Jej poistenie nebolo dostatočné. Nezahŕňalo podobné problémy a preto sme museli všetko platiť za svoje. Založili sme zbierku na internete,“ opísala. Dobrí ľudia postupne vyzbierali potrebné tisíce, ktoré mali pomôcť s prepravou. Let však musel letieť nižšie ako je zvyčajné, pretože hrozila ďalšia mŕtvica.

Doma v meste Wolverhampton sa začala ďalšia etapa boja. „Zničilo ma to. Chýba mi ten pocit byť matkou, chýba mi práca,“ povedala Alexandra keď sa po 6 týždňoch naučila znova rozprávať. Silný šok jej telo totiž paralyzoval. Nemôže chodiť a nefunguje jej jedna ruka. „Kedysi som sa sprchovala 2-krát denne, teraz som poriadnu sprchu nemala viac ako rok a pol,“ pokračovala v opise svojich problémov. „Žiadne zariadenie, v ktorom bola, sa o ňu nestaral poriadne. Vyhovárali sa, že niekoho jej rozmerov nedokážu umyť,“ sťažuje sa jej matka Lorna s tým, že jej dcéru nechal celý svet v štichu.

„Rehabilitácie má dvakrát v týždni. Nie je to nič extra. Niekedy máme na to, aby sme jej zaplatili skvelé súkromné hodiny rehabilitovania, no to si nemôžeme dovoliť často,“ povedala Lorna. Ťažkú situáciu rodina sama nezvláda a ďalej prosí o finančnú pomoc dobrých ľudí. „Viem, že dokáže znova chodiť, potrebuje len pomoc. So správnou fyzioterapiou sa určite znova postaví na nohy,“ uzavrela s prosbou nešťastná babička dvoch vnúčat.