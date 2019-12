Nadvláda The Reds nekončí: Wolves mohli vyrovnať, VAR však rozhodol inak

Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v nedeľnom zápase 20. kola anglickej Premier League na Anfielde nad Wolverhamptonom Wanderers 1:0.

O osemnástom ligovom triumfe "The Reds" v tejto sezóne rozhodol v 42. minúte Sadio Mane. Zverenci trénera Jürgena Kloppa potvrdili post lídra tabuľky, na jej čele majú 13-bodový náskok pred Leicestrom City a zápas k dobru. V PL v tejto sezóne ešte neprehrali a držia si v nej už 36-zápasovú sériu bez prehry. Po góle Maneho hostia síce v nadstavenom čase prvého polčasu dostali loptu do siete zásluhou Pedra Neta, no VAR odhalil ofsajd a hlavný arbiter Anthony Taylor gól neuznal.

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers 1:0 (1:0)

Gól: 42. Mane