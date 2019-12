Predvolebná kampaň v plnom prúde: Politici skončili vyretušovaní ako modelky!

Slovensko o dva mesiace čakajú parlamentné voľby, ktoré ukážu, akým smerom sa bude krajina ďalšie štyri roky uberať.

Na cestách či na internete už niekoľko mesiacov visia predvolebné bilbordy, plagáty či vizuály, ktorými sa strany snažia zaujať voličov. Nový Čas sa spolu s marketingovým odborníkom Róbertom Slovákom a politológom Tomášom Koziakom pozrel na to, komu sa najviac podarili.

Strana Igora Matoviča začala predstavovať líderku kandidátky Máriu Šofranko. „Chválim málo textu a profesionálne fotky. Zvláštne je, že každé slovo je napísané iným písmom. Navyše by som odporúčal vyhýbať sa spojeniu „pre ľudí“, keďže podobné má úplne iná strana,“ vysvetľuje Slovák. Koziak si myslí, že Matovič spravil dobrý krok, že do popredia stavia volebnú jednotku: „Slovo odvážne je preňho príznačné, aj keď každý si tú odvahu asi vysvetlí po svojom.“





Nová koalícia PS/SPOLU stavila na modré farby, ktorými sa prezentuje už niekoľko mesiacov. Podobné vizuály mali aj pri eurovoľbách, ktoré vyhrali. „Výborná práca s farbami, pôsobí to naozaj moderne. Ak by som chcel niečo vytknúť, tak je to genericky pôsobiaci slogan,“ tvrdí Slovák. Koziak hovorí, že z technickej stránky je v poriadku. „Stavili na neformálnosť - nemajú saká, kravaty. Je to znak mladosti a odviazanosti. Problém je možno trocha v slogane, lebo slovo hrdé si ľudia spájajú čiastočne s SNS,“ dodal.





Kotlebovci pred Vianocami vytiahli „na ľudí“ obavu, že EÚ zruší Vianoce. „Zastrašovanie absurditou, akou je vymyslený zákaz Vianoc, mi príde už cez čiaru. Klamstvo a manipulácia nepatria do férovej politickej súťaže,“ hovorí Slovák. Koziak pripomína, že cieľom je osloviť tzv. krčmového voliča. „EÚ nám nemá ako zakázať Vianoce. Cielia na voliča, ktorý si rád ponadáva na všetko a všetkých,“ dodal.