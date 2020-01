Bratislavčanka Darinka už 10 rokov pomáha hendikepovaným: Vychovávam oči pre nevidiacich!

Turistika, zdolávanie prekážok či rafting! Toto všetko zvláda Bratislavčanka Darinka popri práci administratívnej pracovníčky.

Okrem toho sa totiž venuje aj očarujúcemu poslaniu akým je výchova asistenčných psov pre nevidiacich. Táto profesia jej učarovala pred rokmi a napriek tomu, že starostlivosť o šteniatko dá poriadne zabrať, pre Darinku sú zverenci skutočným hnacím motorom. Novému Času prezradila, prečo sa rozhodla pre profesiu psej vychovávateľky a ako to zmenilo jej život. Hovorí sa, že život je plný zmien a impulzov, ktoré dokážu človeku zmeniť svet od základov. Niektorí ľudia sa tejto zmeny dočkajú nečakane, iní zasa zmenu vyhľadajú aj sami. Rovnako to bolo aj v prípade administratívnej pracovníčky Darinky, ktorá sa rozhodla svoj aktívny život oživiť výchovou štvornohých chlpáčov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nie však obyčajných, sympatická žena sa venuje výchove skutočných psích pomocníkov, ktorí sú v dospelosti oporou pre ľudí so zrakovým hendikepom. Ako sama priznáva, táto práca si ju doslova na- šla. „Vždy som uvažovala, že by som chcela mať psieho spoločníka, ale stále som váhala, keďže je to veľká zodpovednosť a na 10 rokov som si psíka vziať nechcela,“ priznala Darinka, ktorá sa rozhodla krásne poslanie zrealizovať. „Hneď ako som si všetko prečítala, rozhodla som sa napísať do vodiacej školy. O 2 mesiace som mala doma šteniatko,“ spomína na svoje začiatky psia vychovávateľka.

Partneri na výlety

Napriek tomu, že výchova slepeckého šteniatka nie je jednoduchá, podľa slov skúsenej vychovávateľky s nimi prežíva to najkrajšie obdobie ich života a nedá na nich dopustiť. „Začiatky, keď s nimi treba chodiť von každé 4 hodiny a pubertu si síce ako vychovávateľka odskáčem, ale od piateho mesiaca sú to skutoční parťáci na výlety,“ hovorí s úsmevom sympatická žena, ktorú psí zverenci sprevádzajú v rôznych podmienkach. „Chodili so mnou aj do raftu. Dostali vlastné vestičky a splavovali so mnou Dunajec,“ spomína si s úsmevom na situácie, ktoré s ňou chlpáči preskákali, a dodáva, že ich berie naozaj všade, kde sa len dá.

Životný impulz

Napriek pracovnej vyťaženosti sa Darinka venuje výchove už desiaty rok a momentálne má vo svojich rukách svojho deviateho zverenca Jorika (5 mesiacov), s ktorým tvorí zohratú dvojicu. Podmienkou výchovy totiž je, aby psík mohol byť s ňou aj v práci. „Vždy si dáme tréningovú prechádzku, urobíme si krátke prestávky, keď ideme pozrieť mojich kolegov,“ smeje sa Darinka, podľa ktorej si na prítomnosť chlpáča vo firme zvykli veľmi rýchlo aj jej kolegovia. „Vždy sú sklamaní, ak momentálne nemám psíka,“ prezrádza s úsmevom. Na otázku, aké sú jej pocity, keď svojich zverencov musí púšťať spod svojich ochranných krídel, má odpoveď jasnú. „Som smutná, keď odchádzajú, ale teraz je to už lepšie, keďže som na to pripravená,“ uzavrela sympatická vychovávateľka, ktorej psíky dávajú radosť do života.

Vodiaci pes Otvoriť galériu Darinku psíky sprevádzajú pri všetkých činnostiach. Zdroj: Branislav Račko