Desivý nález pri Bardejove: Za dedinou našli obhorené auto a telo muža

Otrasný nález paralyzoval celú dedinku Zlaté, ktorá leží neďaleko od Bardejova.

Na poľnej ceste objavili zhorené motorové vozidlo a v jeho tesnej blízkosti boli objavené aj obhorené pozostatky muža. Medzi obyvateľmi východoslovenskej obce sa šíri množstvo špekulácií o tom, čo sa v katastri dediny odohralo. Ako informuje televízia Markíza, na obecnom úrade zaviala čierna zástava. Celý prípad vyšetruje polícia a momentálne sa čaká na výsledky znaleckých expertíz.

„Stratili sme človeka, ktorý veľa, veľmi veľa robil pre obec. Bol to všestranný človek. Šikovný, do čoho sa pustil, všetko urobil najlepšie, ako vedel. Je nám to veľmi ľúto," povedala pre médiá miestna starostka Adriana Popjaková. Podľa vyjadrení veliteľa hasičského zásahu boli privolaní k požiaru auta. Po ich príjazde však auto už nehorelo a osoba bola na mieste bez známok života.