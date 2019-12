Ivetinho syna Matiaska trápi 7 vážnych diagnóz: Túžim od neho raz počuť slovo mama

Dúfajú, že raz sa dočkajú jeho prvých krôčikov a slovíčok. Mladý pár Iveta (22) a Róbert (28) z Fiľakova sa veľmi tešili na synčeka Matiaska (2), ktorý mal byť normálnym zdravým bábätkom, no miesto toho sa narodil až so siedmimi vážnymi diagnózami. Rodičia a ani lekári dodnes netušia, čo sa stalo.

Mladá mamička sa o synčeka príkladne nonstop stará a Róbert robí, čo môže, aby ich uživil, no z jedného platu to ide len sťažka. Okatému chlapčekovi by mohli stav zlepšiť aj rehabilitácie v súkromnom centre, žiaľ, rodina na to nemá peniaze.Ivetka (22) s Róbertom (28) sa na synčeka veľmi tešili. „Pravidelne sme počas môjho tehotenstva chodili do poradne. Robili mi rôzne vyšetrenia, nič nenasvedčovalo, že by niečo nemalo byť v poriadku.

„Po niekoľkých dňoch však prestal synček jesť. Neskôr nevedel už ani sám dýchať, bol hypotonický. Lekári nevedeli, čo sa mu stalo,“ opisuje. Bábätko previezli do nemocnice v Banskej Bystrici, kde podstúpilo viaceré vyšetrenia. Zistilo sa, že nemá sací ani hltací reflex a má svalovú hypotóniu. Sám nedokáže sedieť a ani chodiť. Navyše mu museli zaviesť hadičku do bruška, ktorú má dodnes.

Choré očko aj srdiečko

„Stanovili mu sedem rôznych diagnóz. Má defekt na srdiečku a z troch srdcových ciev mu fungujú len dve. Navyše na jedno očko slabšie vidí a je mentálne oneskorený,“ vymenúva nešťastná mladá žena. Rodičia doteraz nechápu, prečo sa ich dieťatko narodilo s toľkými diagnózami. „Primár v Banskej Bystrici nám povedal, že sa pravdepodobne stala chyba pri pôrode a Matiasko sa napil plodovej vody. No nikto nám to dodnes nepotvrdil,“ doplňuje Iveta. Pred pol rokom k Matiaskovi pribudla aj sestrička Sofinka, a tak starostlivosť o dve deti dáva mladým rodičom poriadne zabrať.

„Matiasko si vyžaduje celodennú opateru. Nemôžem sa od neho pohnúť. Treba ho pravidelne kŕmiť cez hadičku v brušku, venovať sa mu, rehabilitovať,“ vysvetľuje Fiľakovčanka. Pracuje však iba Róbert, finančne je na tom preto rodina zle. „Dokážeme vyžiť aj z mála, dokonca chodíme aj na rehabilitácie do Dunajskej Lužnej. Chceli by sme vyskúšať súkromné centrum, no na to nemáme peniaze,“ vraví utrápená Iveta a dodáva jediné svoje želanie: „Veľmi si prajeme, aby synček raz vedel sám papať, sedieť a povedal slovíčko mama.“ Rodičia sú ochotní urobiť pre to úplne všetko. „Veríme, že sa nájdu dobrí ľudia, ktorí by nám podali pomocnú ruku a Matiaskovi pomohli k lepšiemu životu,“ zakončia túžobne rodičia.