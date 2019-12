Dominika a Petra bojujú proti petardám v Tatrách omaľovánkou: Na bujaré oslavy najviac doplatia kamzíky!

Silvester klope na dvere a k oslavám príchodu nového roka patrí aj ohňostroj. Tatranci a hlavne ochranári však nie sú z takejto oslavy nadšení.

Aj keď na území TANAP-u platí zákaz používania pyrotechniky, mnohí návštevníci a hostia to jednoducho nerešpektujú, pričom pre túto ich chvíľkovú zábavu trpia hlavne divožijúce zvieratá. Dve ochranárky z TANAP-u preto prišli s vlastnou, veľmi sympatickou iniciatívou. Majitelia domácich zvierat veľmi dobre vedia, čo dokážu s ich miláčikmi urobiť svetlo a hluk z petárd a ohňostrojov. Pre divožijúce zvieratá je to rovnako pohroma.

„Každý rok smerujeme výzvy k rekreačným zariadeniam a ku klientom, aby rešpektovali zákaz používania pyrotechniky. Akustické pomery tatranských dolín a ich citlivý sluchový aparát spôsobujú zvieratám nesmierne stresujúci moment, s ktorým sa nevedia vyrovnať.

Najpostihnutejšie sú kamzíky, náš jedinečný tatranský endemit,“ vysvetľuje riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko s tým, že zvieratá sa dávajú zo strachu na útek, čo môže spôsobiť až ich smrť. S veľmi zaujímavou iniciatívou preto prišli dve ochranárky. „Na ľudí sme sa chceli obrátiť nie formou nariadenia, ale takou hravou a vtipnou cestou. Vymysleli sme a aj vytvorili plagáty a pre deti omaľovánku. Spolu s mestom Vysoké Tatry sme to rozdistribuovali do ubytovacích zariadení a iných turistických zariadení. Veríme, že to ľudí osloví,“ dúfa krajinárka Dominika Kukľová (30).

Podľa jej kolegyne Petry Tajbošovej (40) sú deti na takéto témy citlivé a vedia ovplyvniť rodičov. „Preto sme oslovili aj školy, lebo s touto témou vôbec v školách nepracujú. Tak veríme, že to prinesie nejaký výsledok a zvieratá a celkovo príroda budú mať tento Silvester pokojnejší,“ dodáva.