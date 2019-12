Aby ste uspeli, musíte plánovať vopred: Dodržte svoje novoročné predsavzatia

Koniec roka je obvykle časom, keď bilancujeme. Zhodnocujeme, čo sme počas týchto 365 dní dokázali, čo sme pokazili. Väčšina z nás má medzi zlyhaniami predsavzatia z minulého Silvestra.

Neschudli sme, neprestali fajčiť, nenašetrili žiadne peniaze a alkoholu pijeme stále rovnako veľa. Budete aj o rok vypočítavať, čo ste nedodržali, alebo to tentoraz bude naozaj? Ako dodržať novoročné predsavzatia? Začiatok roka prináša niečo ako znovuzrodenie. Je to čas, keď cítime, že máme šancu začať odznova a akosi lepšie. Do nového roka väčšinou vstupujeme nabudení a motivovaní, no už o pár týždňov sa počiatočné nadšenie stratí a zrazu je všetko inak. Čo robiť, aby sme svoje predsavzatia naozaj splnili? V prvom rade plánujte. Ale vopred, na Silvestra je už neskoro. Ak sa o polnoci pod vplyvom ohňostroja a zopár pohárikov rozhodnete, že tento rok sa stanete riaditeľom spoločnosti, asi je jasné, ako to dopadne. Ak niečo chcete naozaj, myslite na to skôr a napíšte si plán.

Schudnúť Otvoriť galériu chudnutie Zdroj: i stock

Najčastejšou chybou pri tomto predsavzatí je, že sa mnohí do chudnutia pustia bezhlavo bez prípravy, neuvážene, okamžite. Už niekoľko rokov to potvrdzuje aj skutočnosť, že po Novom roku sú fitnescentrá preplnené a koncom januára už výrazne prázdnejšie.

Plán

• Napíšte si cieľovú hmotnosť, ale k nej aj dátum.

• Rozdeľte si cieľ na menšie dieliky, napríklad každý mesiac 1 až 2 kilá dole.

• Naplánujte si a premyslite zmenu stravovania, čoho sa viete vzdať a čoho nie.

• Ak si neveríte, obráťte sa na výživového poradcu.

• Reálne zhodnoťte svoju ochotu cvičiť, dve hodiny denne dlho nevydržíte.

• Skúste nájsť kamarátku, s ktorou začnete chudnúť spolu, vzájomná podpora vám pomôže.





Začať šetriť Otvoriť galériu šetrenie Zdroj: i stock

Premyslite si svoje možnosti. Nemá zmysel odložiť si v januári dve stovky, ak ich miniete hneď počas januárových výpredajov a vo februári zhodnotíte, že na šetrenie vám nevychádza a zo svojho príjmu si nemôžete dovoliť odkladať. Veľmi pravdepodobne to nie je pravda.

Plán

• Rozhodnite sa pre reálnu sumu, ktorú si chcete mesačne odkladať.

• Túto sumu pošlite na iný účet hneď na začiatku mesiaca a zabudnite na ňu. Ešte lepšie urobíte, ak si nastavíte trvalý príkaz.

• Väčšina bánk dnes už ponúka rôzne možnosti šetrenia. Systém vám na osobitný účet automaticky odošle napríklad 10 % platby, ktorú ste vykonali. Zistite si to vo svojej banke.

• Stiahnite si aplikáciu, kde budete evidovať svoje výdavky, čo a koľko vás stojí. Takmer určite nájdete miesta, kde viete ubrať.