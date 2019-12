Oslavujte bez následkov: Ako prežiť Silvestra v zdraví?

Skvelá hudba, priatelia, chutné jedlo, ohňostroj a veľa alkoholu. To je to, čo každému ihneď napadne pri predstave rozlúčky so starým rokom. Obvykle býva ten večer príjemný. Viete, ako zariadiť, aby bol určite skvelý a aby ste boli v poriadku aj na druhý deň?

Konzumácia alkoholu je téma číslo jeden. Zrejme každý vám bude radiť, že nemáte piť. Ak však nie ste presvedčení abstinenti, túto radu budete ignorovať asi ako každý. Na Silvestra sa proste pije. Dá sa to však aj s rozumom, aspoň ako-tak. Skúste dodržať základné pravidlá a užijete si zábavu bez ďalekosiahlych následkov na zdraví či v medziľudských vzťahoch s okolím. Vlastné hranice Otvoriť galériu Vlastné hranice Zdroj: istock Každý by mal vedieť, kde ich má. Ak neznesiete tvrdý alkohol, nedajte sa prehovoriť ani na uvítací drink. Ak si chcete užiť celý večer pri vedomí, je vhodnejšie staviť na víno či pivo. Ak sa chystáte na akciu s alkoholom zadarmo, rozhodne to neznamená, že musíte vypiť veľa. Aký bude mať zmysel, keď začnete vracať už o desiatej?



Miešané drinky Otvoriť galériu Miešané drinky Zdroj: istock Vyzerajú aj chutia skvele, pri ich výrobe sa človek zabaví už len pozeraním na barmana a všetky tie čerešničky, trblietavé slamky a dáždničky v nich! Lenže tie sú vhodné, len ak máte v pláne vypiť jeden-dva. Keď vopred viete, že tých pohárikov bude viac, ostaňte pri jednom druhu alkoholu. Ak k oslave nutne potrebujete miešaný nápoj, vyberte si taký, ktorý obsahuje len jeden druh alkoholu.



Osobné veci Otvoriť galériu Osobné veci Zdroj: istock Kapitola sama osebe. Vraj každý desiaty človek stratí na párty mobil, peňaženku, kabát či kľúče. Ak viete, že ste typ, ktorému to hrozí, skúste tomu predísť. Nechajte všetky doklady doma a vezmite si len nejakú hotovosť. Rovnako aj služobný telefón a kľúče vám budú stačiť od vlastného bytu, nemusíte stratiť aj tie od auta, kancelárie a rodičovskej víkendovej chaty. pokračovanie ‹ 1 2 ›