Herečka Germániová čaká svojho prvého potomka: Nezvyčajný ultrazvuk!

Herečka Slovenského národného divadla Natália Germániová (26) už onedlho porodí svoje prvé dieťatko hudobníkovi Martinovi Valihorovi (43).

Ten má už z predchádzajúceho vzťahu s jojkárskou Alexandrou Orviskou (36) dcérku Viktóriu (11), ktorá oplýva obrovským umeleckým talentom. Čakanie na malú sestričku si skrátila namaľovaním jej podobizne na bruško tehotnej Natálie. Valihora s Natáliou svoj vzťah dlho tajili. Ako prvý ich Nový Čas prichytil pri odchode zo súkromného pôrodníckeho sanatória v lete tohto roka.

Ako sa ukázalo, herečka nosí pod srdcom dcérku, ktorá dostane meno Zuna. „Je to meno z románu Nevesta hôľ, hlavná hrdinka. Má to staroslovanský pôvod,“ priznala herečka, ktorá má pekný vzťah aj s Valihorovou prvorodenou dcérkou Viktóriou. Tá chytila počas vianočných sviatkov do rúk jej milované šminky a Natálii vyčarovala na tehotenskom brušku nečakaný darček v podobe ultrazvuku. Zuna príde na svet už onedlho, ale jej mama sa už teraz teší zo zlatého šperku, ktorý nesie meno jej prvého dieťatka.