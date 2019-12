Senzačný obrat Chelsea v samom závere: Arsenal prišiel o vedenie za päť minút!

Futbalisti Chelsea Londýn otočili nepriaznivý vývoj nedeľného duelu 20. kola anglickej Premier League a zvíťazili na pôde mestského rivala Arsenalu 2:1.

"The Gunners" si tak pod vedením nového trénera Mikela Artetu nepripísali plný bodový zisk ani v druhom súboji za sebou. Duel pritom "kanonieri" začali aktívnejšie. Už v 10. minúte sa dostali do vedenia zásluhou Pierra-Emericka Aubameyanga. Skóre sa zmenilo až v záverečnej desaťminútovke. V 83. minúte najskôr pri štandardnej situácii "The Blues" podbehol center brankár domácich Bernd Leno, ktorého chybu potrestal striedajúci Jorginho. Tri body pre zverencov Franka Lamparda zabezpečil o 4 minúty neskôr z protiútoku Tammy Abrahama.

Premier League - 20. kolo:

Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 1:2 (1:0)

Góly: 10. Aubameyang - 83. Jorginho, 87. Abraham