V Bratislave sa objavil člen legendárnej sovietskej päťky: Makarov inšpiroval aj Šatana

Vzácna návšteva. Na mládežnícky turnaj do Bratislavy pricestoval Sergej Makarov (61), člen zrejme najlepšej formácie v histórii hokeja. Čestné buly vhodil spolu s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom (45), ktorý priznal, že ruský útočník patril medzi jeho detské vzory.

Sovietska pätica Vjačeslav Fetisov, Alexej Kasatonov, Sergej Makarov, Igor Larionov, Vladimir Krutov dominovala svetovému hokeju v 80. rokoch. To, či boli lepší ako súčasné ruské hviezdy Ovečkin a spol., nechce Makarov hodnotiť. „My sme boli dobrí v našej dobe, pred nami Charlamova generácia, teraz je zase napríklad Ovečkin. Hokeju sa venujem už len pri deťoch,“ uviedol Makarov, ktorý pricestoval do Bratislavy na mládežnícky turnaj a slovenské deti zase pozvú do Ruska.

Okrem reprezentácie a zlatej éry v CSKA Moskva sa Makarov výrazne presadil aj v NHL, kde ako 31-ročný získal Calderovu trofej pre nováčika sezóny! Za Calgary, San Jose a Dallas odohral 424 zápasov so ziskom 384 bodov. Inšpiráciou bol aj pre Miroslava Šatana. „Tú super päťku sme sledovali ešte ako deti. Najviac si pamätám MS 1985, kde vyhrali naši a inšpirovali tým celú našu generáciu. V iných rokoch však víťazili hlavne Rusi a tých päť mien, medzi ktoré patril aj pán Makarov, tvorilo kostru slávnej reprezentácie. Bola to svetová supertrieda tej doby a veľa mladých sa im chcelo podobať. Obdivovali sme ich kombinačnú hru, ktorú málokto vedel napodobniť. Neskôr som mal možnosť si ešte aj zahrať proti Fetisovovi či Kasatonovovi, keď oni v NHL končili a ja som začínal. Celý život som k týmto menám prechovával obdiv a rešpekt,“ uznal Šatan.