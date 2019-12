Proti Švajčiarom si chcú napraviť meno: Musíme si ujasniť, prečo sme tu, vravia hokejisti

Návrat do reality. Slovenským hokejistom do20 rokov na MS tejto vekovej kategórie jasne nastavili zrkadlo Fíni, ktorí v sobotu v Třinci zvíťazili 8:1.

Zverenci trénera Róberta Petrovického (46) si tak dlho úvodný triumf nad Kazachstanom (3:1) neužili,

Fíni obhajujú v Českej republike zlaté medaily a od úvodného buly mali zápas jednoznačne pod kontrolou, k čomu im výrazne pomohli viacerými vylúčeniami samotní Slováci. Tí mali jasnú prevahu v hľadisku, no na ľade sa často len prizerali umeniu Suomi. „Fíni sú lepší individuálne i tímovo. Prehrávali nás a my sme zlyhali aj v disciplíne. Hovorili sme si, že tá bude na prvom mieste, no z prvých piatich minút sme štyri hrali v oslabení,“ priznal obranca Martin Bučko, ktorého slová potvrdil aj tréner Róbert Petrovický: „Chýbala nám herná disciplína, hoci sme chalanov upozorňovali, aby boli sústredení. Prehra je krutá, ale ideme ďalej. Odpočinieme si a pripravíme sa na ďalší zápas.“

Po dni voľna slovenských juniorov dnes podvečer čaká Švajčiarsko, ktoré má na konte taktiež 3 body za víťazstvo 5:3 nad Kazachstanom. „Musíme hlavne korčuľovať, nefaulovať a počúvať rady trénera. Po prehre s Fínmi si ešte spolu sadneme a porozprávame sa, aby sme si ujasnili svoj cieľ, prečo sme tu. Na Švajčiarov vybehneme v čo najlepšej forme, aby sme dosiahli dobrý výsledok,“ povedal pre hockeyslovakia.sk útočník Dominik Jendek. Na to, že k úspechu bude potrebný úplne iný výkon než proti Fínom, poukázal aj útočník Martin Faško-Rudáš: „Nemôžeme byť premotivovaní, ale musíme začať rozumne a disciplinovane. Taktiež musíme viac korčuľovať, ako dočahovať puky hokejkou, tlačiť sa do bránky a hľadať medzery, aby sme to tam dostali.“