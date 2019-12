Najlepší športový výkon roka 2019: 14 osemtisícoviek za 189 dní!

Množstvo pozoruhodných výkonov priniesol končiaci sa športový rok. Vybrať ten naj bolo nesmierne ťažké a určite sa objavia hlasy proti tomu výberu. Podľa Nového Času je to však výkon nepálskeho horolezca Nirmala „Nimsa“ Purju, ktorý zdolal všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní!

Muž s oceľovým zdravím a kondíciou na to potreboval iba 189 dní. Svoj úctyhodný pokus začal bývalý vojak britskej armády 23. apríla, keď zdolal Annapurnu v nepálskych Himalájach a svoj šialený projekt zakončil 29. októbra výstupom na Šiša Pangmu. „Misia splnená,“ napísal Purja na instagram po dosiahnutí vrcholu Šiša Pangma, čo o pár minút neskôr potvrdil aj Mingma Sherpa zo spoločnosti Seven Summit Treks v Káthmandu. Bolo to 29. októbra 2019 o 8:58 hod. ráno miestneho času. „Je to obrovský úspech a významný míľnik v histórii horolezectva,“ uviedol na adresu Purju Ang Tshering, niekdajší šéf Nepálskej horolezeckej spoločnosti.

Lepší o viac ako sedem rokov

Predchádzajúci rekordný zápis v rýchlosti zdolania všetkých vrcholov v tzv. „zóne smrti“ držal Kórejčan Kim Chang-ho. Trvalo mu to sedem rokov, desať mesiacov a šesť dní v rokoch 2006 až 2013. Tento rekord vydržal šesť rokov. No 29. októbra 2019 bol prekonaný. Ale o koľko! Žiadne dni či mesiace, ale o sedem rokov a štyri mesiace.

Vyšší cieľ

Nims, ako najznámejšieho Nepálčana volá celá horolezecká rodina, nechcel len neuveriteľný rekord. Za jeho výkonom stojí vyšší cieľ: spropagovať prácu miestnych šerpov, ale i samotný Nepál, domovinu „Gurkhas“, medzi ktorých sám patril (Gurkhas sú nepálski vojaci slúžiaci v britskej alebo indickej armáde – pozn. autora).

Štyri životy

Nimsova neuveriteľná cesta začala v apríli tohto roku, keď zdolal svoju prvú horu – Annapurnu. Počas májového výstupu na Mount Everest sa mu podarilo odfotiť dlhý rad horolezcov čakajúcich pod vrcholom. Fotka následne obletela celý svet a vyvolala vášnivé diskusie, ktoré vyústili do sprísnenia podmienok na získanie povolenia k výstupu na najvyššiu horu sveta. Aj napriek tomu, že vo vysokých nadmorských výškach sám riskoval život, pomohol zachrániť ďalších štyroch horolezcov, pričom traja z nich boli vo veľmi vážnom stave.

Takto ich dobýjal

Annapurna (Nepál, 8 091 m): 23. apríl

Dhaulagírí (Nepál, 8 167 m): 12. máj

Kančenčonga (Nepál, 8 586 m ): 15. máj

Mt. Everest (Nepál, 8 848 m): 22. máj

Lhoce (Nepál, 8 516 m): 22. máj

Makalu (Nepál, 8 463 m ): 24. máj

Nanga Parbat (Pakistan, 8 125 m) 3. júl

Gašerbrum 1 (Pakistan, 8 068 m) 15. júl

Gašerbrum 2 (Pakistan, 8 035 m): 18. júl

K2 (Pakistan, 8 611 m): 24. júl

Broad Peak (Pakistan, 8 047 m): 26. júl

Čo Oju (Čína, 8 201 m): 23. september

Manaslu (Nepál, 8 163 m): 27. september

Šišapangma (Čína, 8 027 m): 29. október