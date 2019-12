Veľké trápenie herečky Obermaierovej: Musím makať, inak by som nevyžila

Musí sa obracať! Obľúbená česká herečka Jaroslava Obermaierová (73) aj napriek svojmu veku neustále pracuje, hrá v divadle a nakrúca. Hoci priznáva, že by si niekedy rada oddýchla a zažila, aké je to byť na skutočnom dôchodku, ťaživá finančná situácia jej to nedovolí.

Obermaierová sa herectvu venuje nepretržite už od ranej mladosti. Má za sebou bohatú a úspešnú kariéru, no minimum voľného času. Na jednej strane je, samozrejme, rada, že sa jej pracovné ponuky stále hrnú, na tej druhej jej však chýba odpočinok. „Nepamätám sa, kedy som naposledy mala poriadne voľno. Jedine v lete, keď sú divadelné prázdniny. Občas je to však pre mňa skutočne unavujúce," prezradila internetovému denníku Expres hviezda seriálu Ulice. Herečka je známa tým, že zvykne nakrúcať aj vtedy, keď ju trápia zdravotné problémy. Nemôže totiž dlho zaháľať. „Môj dôchodok by mi nestačil na život, pracovať musím, aby som nestrádala. Ale potom rada utekám na svoju chalupu, kde žijem, pretože potrebujem pokoj," dodala pani Jaroslava, ktorá však nehrá len kvôli peniazom. „Som rada, že som často medzi kolegami, udržuje ma to vo forme, inak by to so mnou mohlo tiež dopadnúť zle," uzavrela.