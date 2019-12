Ruská hokejová legenda na Slovensku: Už sa nehrá taký hokej ako kedysi

Dvojnásobný olympijský šampión a osemnásobný majster sveta, to je len stručná vizitka najväčších úspechov jedného z najlepších hokejistov histórie Rusa Sergeja Makarova (61). Rodák z mesta Čeľabinsk má aktuálne 61 rokov a v závere kalendárneho roka 2019 na pár dní zavítal na Slovensko.

Venuje sa totiž práci s mládežou a do Bratislavy pricestoval s tímom Súhvezdie Moskva na turnaj mladých hokejistov do 14 rokov. "So slovenskými partnermi som mal vždy veľmi dobré vzťahy. Stretol som sa aj s vašim zväzovým prezidentom. Teraz sa venujem práci s deťmi a slovenské tímy často jazdia k nám. Na oplátku nás teraz pozvali do Bratislavy a radi sme prišli," povedal v rozhovore pre slovenské médiá.

Sergej Makarov bol v závere sedemdesiatych a počas osemdesiatych rokov minulého storočia obávanej "zelenej formácie" spolu s Igorom Larionovom a Vladimirom Krutovom známej aj po skratkou KLM. Toto trio spolu s obrancami Viačeslavom Fetisovom a Alexejom Kasatonovom bolo postrachom národných tímov z celého sveta. Spolu ovládli olympijské turnaje Sarajeve 1984 aj Calgary 1988, v Lake Placid 1980 však skončili prekvapujúco za domácimi Američanmi. Na MS v rokoch 1978 až 1990 iba dvakrát nezískali zlato - v Československu 1985 brali len bronz a o dva roky neskôr v Rakúsku striebro.

"Sergej Makarov bol vo svojej dobe svetová supertrieda a veľa mladých hokejistov sa chcelo podobať na neho alebo jeho spoluhráčov," povedal na adresu legendy súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. "My sme ako hokejisti obdivovali ich kombinačnú hru, ktorú vedel len málokto napodobniť. V NHL som mal možnosť hrať proti Fetisovovi či Kasatonovovi - keď oni v NHL končili, tak ja som začínal. V ruskej zbornej bolo niekoľko hráčov, ktorí boli dlhé roky oporami a vyhrali všetky tie medaily a šampionáty, ja som voči ním prechovával rešpekt," doplnil Šatan.

Od čias, kedy nebolo lepšej útočnej formácie na svete, sa podľa Makarova hokej radikálne zmenil. Od tej doby uplynuli už tri dekády. "Ja a moji partneri sme hrali spolu aj viac ako desať rokov. Teraz hráči často menia kluby a nie je možné, aby sa hral taký hokej, ako vtedy. Sú tu aj nové systémy," ozrejmila 61-ročná legenda. Na otázku agentúry SITA, ako sa mu páči súčasný hokej, odpovedal: "Veľmi náročná otázka. V porovnaní s minulosťou je to úplne iný hokej. My sme nie vždy plnili pokyny trénera, pretože sme hrali dlho spolu a improvizovali sme. Vedeli sme, čo môžeme a čo nie. Terajší hokej by som prirovnal k americkému futbalu. Je to hra trénera, teraz improvizujú oni. My sme si mohli dovoliť hrať bez tvrdých fyzických stretov, teraz to už nie je možné."

Ruský hokej mal vždy hviezdnych hráčov, po svetových klziskách je ich aj dnes mnoho. Jednou z najjagavejších je kanonier Alexander Ovečkin, ktorý dlhodobo pôsobí v NHL v tíme Washington Capitals. "My sme dominovali v našich časoch, teraz sú iné hviezdy, ako Alexander Ovečkin. Nedá sa to porovnať, ide o rôzne generácie," myslí si Makarov. Je prekvapením, že niekdajšia hviezda ako on nepracuje pre Ruskú hokejovú federáciu. "Pracuje tam Igor Larionov, tak aspoň jeden z našej päťky je tam," poznamenal s úsmevom Makarov.

Ešte donedávna ho bolo možné vidieť aj na ľade. "Ešte do minulého roka som korčuľoval, no dostal som odporučenie, aby som tak nerobil, nech predchádzam návratu starých zranení," informoval. Aj keď bol počas víkendu na turnaji detí v Bratislave, na diaľku sledoval vystúpenie ruských mladíkov na majstrovstvách sveta juniorov v Česku. Rusi v prvom zápase podľahli Čechom, no v druhom hladko zdolali Kanaďanov. "Jedna prehra nič nerieši a uvidíme, čo ukážu v ďalších dueloch," pridal svoj názor Makarov na juniorov. "Je ťažké zhodnotiť, či súčasní mladíci sú horší ako tí v minulosti. Juniori ešte nie sú tak takticky vyspelí. Každý sa chce ukázať a preto sa im nie vždy darí. Ja však veľmi rád sledujem juniorov, pretože nie vždy dodržiavajú systém a vtedy prichádza improvizácia," pokračoval.

Sergej Makarov po sérii úspechov so zbornou dostal vo veku 31 rokov odísť do zámoria a nestratil sa ani v NHL. V profilige odohral za Calgary a San Jose spolu 424 duelov s bilanciou 134 gólov a 250 asistencií. V sezóne 1989/1990 v 80 zápasoch dosiahol 24 presných zásahov, pridal aj 62 gólových prihrávok a stal sa najstarším víťazom Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika súťaže. Vedenie profiligy sa potom rozhodlo stanoviť vekový limit a aktuálne už o túto cenu bojujú len hokejisti do 26 rokov. Makarov mal v každej zo svojich prvých troch sezón v NHL priemer viac ako bod na zápas. "Moje pôsobenie v NHL je už história, ktorou sa veľmi nezaoberám. Je to všetko za mnou. Je potrebné žiť a venovať sa súčasnosti," poznamenal. Dianie v zámorí však pozorne sleduje. "Strávil som tam nejaký čas a zaujíma ma to. Mnoho sa tam zmenilo, aj tam je už úplne iný hokej. Sú tam najlepší hráči z celého sveta, vtedy to tak nebolo," dodal.