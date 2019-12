Väčší komfort pre cestujúcich v hlavnom meste: Na linke 3 jazdia už len nízkopodlažné električky

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypravuje na električkovej linke 3 do Rače už iba moderné nízkopodlažné električky.

Zaistiť majú vysokú kapacitu a maximálny komfort dopravy do centra mesta. DPB o tom informuje na sociálnej sieti. DPB pripomína, že linku 3 predĺžili na Šafárikovo námestie a cez Starý most do Petržalky. "Aby sa cestujúci nemuseli tlačiť, poobede sme zvýšili počet spojov až o 25 percent," napísal dopravný podnik.

V čase špičiek dopravný podnik zachováva aj premávku električky 7, ktorá jazdí k Blumentálu a na hlavnú stanicu. "Ráno teda električky na Račianskej premávajú každé dve minúty, čiže častejšie ako metro v zahraničí," skonštatoval DPB.