Vlhová sa musela opäť skloniť pred Shiffrinovou: Je to medzi nami veľký súboj

Petra Vlhová skončila v slalome v rakúskom Lienzi na druhej priečke. Z víťazstva sa tešila jej rivalka Mikaela Shiffrinová. Bolo to pre ňu 64. víťazstvo.

Diváci tak boli svedkami tradičného boja dvoch najlepších svetových lyžiarok.Tešila som sa, že som prišla s takým náskokom a trošku som aj verila, že Miki porazím. Je to medzi nami veľký súboj.povedala po pretekoch pre RTVS.

Trať druhého kola staval taliansky kouč Livio Maggoni. "Trošku mi to pomohlo, snažila som sa to využiť, čo najviac, stačilo to však len na druhé miesto," okomentovala trať Vlhová.

"Rok 2019 bol môj najúspešnejší rok. Všetko som zvládla a dúfam, že o rok to bude lepšie a lepšie. Všetkým ďakujem," dodala na záver Petra.

"Boli to super preteky. Ja aj Petra sme dali do toho všetko, išli sme úplne na doraz. Petra išla technicky perfektne a vedela som, že ak si chcem udržať prvé miesto, musím zajazdiť agresívne a bez chýb," uviedla Shiffrinová pre ORF.