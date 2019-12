Murrayho návrat na kurty sa opäť odkladá: Ďalšie zdravotné problémy!

Britský tenisový veterán Andy Murray sa pre zdravotné problémy rozhodol vynechať úvodný grandslamový turnaj nasledujúcej sezóny Australian Open v Melbourne.

Tridsaťdvaročného Škóta totiž opäť trápi bedro, kvôli ktorému vynechal prvú polovicu predchádzajúcej sezóny. Práve vlani na AO sa po prehre v prvom kole lúčil so slzami v očiach, zvažoval totiž koniec kariéry, no operácia ho vrátila späť na súťažné kurty. Teraz sa v Melbourne mohol presne po roku vrátiť do diania na grandslamovom turnaji, no tento návrat sa nateraz odkladá.

"Tvrdo som pracoval na tom, aby som bol schopný hrať na najvyššej úrovni. Zdravotné problémy sú však späť a zatiaľ som sa ich nezbavil, preto nechcem nič unáhliť a radšej si dám súťažnú pauzu," uviedol Murray prostredníctvom tlačovej správy.

"Po tohtoročnom Australian Open som si nebol istý, či ešte budem hrať. Tešil som sa na návrat do Austrálie, kde som chcel zo seba vydať maximum. Som teda poriadne sklamaný z toho, že sa mi to teraz nepodarí," doplnil víťaz troch grandslamových turnajov - Wimbledonu v rokoch 2013 a 2016 aj US Open v roku 2012. Na Australian Open sa v minulosti päťkrát dostal do singlového finále, ale ani raz si domov neodniesol titul.