Mladomanželia chceli po svadbe vypustiť holubice: Ups, takýto záver nečakali!

Ako býva tradíciou, zamilovaný mladomanželia chceli po obrade v kostole vypustiť do neba dve holubičky. Video, ktoré obletelo internet, však zachytilo nečakanú chvíľu!

Neznámy ženích a nevesta vyšli po obrade z kostola a rozhodli sa vypustiť do neba dve biele holubice. Ako informuje portál Daily Mail, tá nevestina, žiaľ, neodletela. Hneď, ako ju vyhodila, padla priamo na zem. Video tejto nešťastnej chvíle, ku ktorej zrejme došlo vo Veľkej Británii, okamžite obletelo celý svet. Na Twitter ho pridala používateľka s menom Laurie Jane. K videu pripísala: „Počkajte si na ten magický moment.“

Na videu vidno mladomanželov obklopených ich blízkymi. Pobozkajú sa, biele holubičky držia v rukách. Po pár sekundách roztvoria ruky, aby darovali vtákom slobodu. Mladomanželova holubica odletí do nebies, no tá nevestina nie. Všetci sa s hrôzou dívajú na vtáka, ktorý nevládne padol na zem. Video zazdieľali stovky používateľov Twitteru a celkovo ho videlo vyše 14 000 ľudí. V komentároch často vyjadrujú sympatie s vtáčikom. „Čo mu urobila...,“ znie jeden komentár. Ďalšia osoba napísala: „Ten úbohý vták musel zomrieť v jej rukách.“ „Čo je vtipné na udusenom vtákovi,“ rozčuľuje sa ďalší.

V priebehu tohto roka vyzvala organizácia Winged Warriors (Okrídlení bojovníci) ľudí, aby s týmto zvykom prestali. Na svoju facebookovú stránku napísali: „Prosím, nevypúšťajte holubice na svadbách. Počas tohto zvyku sú vtáky vypustené zo svojich klietok a prítomní predpokladajú, že sú teraz slobodné a budú žiť šťastne na veky vekov. Bodaj by to bola pravda. No žiaľ, väčšina z týchto vtákov má spečatený osud a po vypustení zahynú. Tieto úbohé zdomácnené zvieratá nevedia, ako prežiť v prírode. Nevedia, ako si nájsť jedlo. Je to akoby ste vyhodili vášho psa alebo mačku na ulicu.“