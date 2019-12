Takto to vidí publicista Hrabko: Bude ťažké robiť politiku, ak sa do parlamentu dostane desať strán

Vývoj preferencií politických strán v druhom polroku 2019 priniesol stav, keď sa veľké množstvo relevantných subjektov dostalo blízko k päťpercentnej hranici na vstup do parlamentu.

"Ak by túto hranicu prekročilo, povedzme, deväť alebo desať strán, bude sa s tým ťažko politicky narábať. Ale to je iba jeden z možných scenárov," uviedol v diskusii na Tablet TV publicista Juraj Hrabko.

Ak bola politickým "skokanom roka" v prvom polroku 2019 koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, v druhom polroku jej rast zastavila najprv kauza Michala Trubana, ktorý priznal užívanie drog v mladosti, a neskôr koalícia v dôsledku vzniku konkurenčnej strany Za ľudí Andreja Kisku dokonca preferenčne klesla.

"Podľa mňa to nebolo zapríčinené tým, že Truban v mladosti užíval drogy. Ale tým, že klamal. Politik nesmie klamať. Môže niečo zamlčať, nepovedať celú pravdu, ale nie klamať," reagoval na Trubanovu kauzu Hrabko. Na otázku, či to nie je skôr tak, že politici klamú bežne, len sa k tomu, na rozdiel od Trubana, nikdy nepriznajú, Hrabko odpovedal, že ani líder PS sa nepriznal dobrovoľne.

"Nemohol už ďalej zapierať, lebo sa mu prišlo na to, čo predtým tajil. Mal priznať farbu hneď. Lebo takto máme predsedu politickej strany, ktorý preukázateľne klame. A toto sa s ním bude viezť, nie nejaké drogy," zdôraznil.

Rokovania Mosta-Híd a Strany maďarskej komunity (SMK) o vytvorení spoločnej volebnej kandidátky stroskotali na hlasovaní predsedníctva druhej menovanej strany. Podľa Hrabka tým šanca, že maďarská menšina bude mať v parlamente svoje zastúpenie vo forme politickej strany, výrazne klesla. "Vylúčiť sa to, samozrejme, nedá, ale je to podľa mňa veľmi nepravdepodobné. Skôr to pripomína príbeh SNS, keď sa 'rozčesla' na pravú a ľavú. Teraz nie je pravý a ľavý Most-Híd, ale Most s MKDA a SMK so Spolupatričnosťou a ešte nejakou ďalšou stranou. Ale tie šance sú úplne iné, ako keby išli spolu. Povedal by som, že mizerné. Rozhodli egá, boli to personálie, ktoré bránili tomu, aby sa dohodli," zhrnul Hrabko.

Počas leta prešlo personálnou krízou hnutie OĽaNO, začiatkom jesene zasa SaS, ktorú opustila veľká časť poslaneckého klubu. Poslanci okolo Jany Kiššovej, Natálie Blahovej a Ľubomíra Galka zamierili do Demokratickej strany, Kiššová z nej však neskôr vystúpila a kandidovať nebude.

"Kríza je vyriešená, ale SaS podľa môjho názoru nemôže byť spokojná. Ešte stále jej hrozí, že sa ocitne mimo parlamentu. Uvidíme, aký bude mať 'finiš' kampane," reaguje Hrabko. "Nezožali veľkú slávu ani pri predstavení kandidátky, Václav Mika bol kandidátom len niekoľko dní a potom to vzdal. Lákadlom má byť Lucia Nicholsonová, ale naozaj iba lákadlom, lebo taký počet preferenčných krúžkov, aký si stanovila, aby po budúcich voľbách odišla z Európskeho parlamentu do NR SR, je nereálny," dodal.

Toto volebné obdobie je podľa Hrabka vo všeobecnosti poznačené hrami s mandátom. "Je veľmi nevhodné a politicky nekultúrne, keď kandidát vyhlási, že kandiduje, ale potom sa mandátu vzdá, ako to urobil napríklad aj Igor Matovič," pripomenul Hrabko.

Matovičovi však predstavenie kandidátnej listiny mediálne zrejme vyšlo dobre, lebo sa v prieskumoch stabilizoval vyššie ako SaS. "Prieskumy naznačujú, že Igor Matovič išiel trocha hore, ale do volieb môže byť ešte všetko inak. Predtým skladal kandidátku tak, že na ňu hľadal Biele vrany, teraz 'paberkoval', kde mohol," hodnotí Hrabko.

Predseda Smeru-SD Robert Fico a premiér Peter Pellegrini sa dohodli, že volebným lídrom strany bude premiér, strana schválila kandidátnu listinu bez viditeľných turbulencií. "Nebolo to ľahké, ale bolo to pragmatické riešenie. Robert Fico bol vonkajšími okolnosťami prinútený k tomu, že už nie je volebný líder. Spory medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom vidieť aj navonok, nie je tam súzvuk," tvrdí Hrabko. "Robert Fico občas nedokáže odolať, aby ukázal, kto je pánom strany, a tým je on, samozrejme. Môžeme pripomenúť stratifikáciu, ale sú to aj iné veci," dodal.

"Čo bude po voľbách, si netrúfam povedať. Ale poviem, že sa uskutočňuje súťaž o preferenčné krúžky medzi premiérom Petrom Pellegrinim a predsedom strany Robertom Ficom. Väčšiu šancu na krúžky má premiér, lebo je to on, kto bude chodiť po mestách a dedinách za štátne peniaze a do médií sa môže dostať, kedykoľvek chce. Na rozdiel od Roberta Fica, ktorý má aj zdravotné problémy," odhadol Hrabko.

Slovenská národná strana neprešla žiadnymi viditeľnými turbulenciami a kandidátku postavila na svojich dlhodobo známych osobnostiach. "Na kandidátnu listinu SNS sa napokon dostal iba jeden nestraník. Pri SNS sa pri zostavovaní kandidátnej listiny neudialo žiadne prekvapenie. Uvidíme, ako sa im bude dariť v predvolebnej kampani, lebo prekročenie prahu na vstup do NR SR takisto nemajú celkom isté," poznamenal Hrabko.