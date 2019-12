Po víťaznom vstupe do šampionátu prišla vysoká prehra: Ako zhodnotil zápas s Fínskom tréner Petrovický?

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov po piatkovom víťaznom vstupe v stretnutí s Kazachstanom (3:1) utrpela na 44. majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Česku vysokú prehru. Zverenci trénera Róberta Petrovického podľahli v sobotu v Třinci fínskym rovesníkom vysoko 1:8 a v tabuľke A-skupiny klesli na 3. miesto.

Slovenskí hokejisti prehrali s Fínskom: Súper im uštedril debakel

hlasy po zápase:

Róbert Petrovický, tréner SR: "Nie je jednoduché zhodnotiť takúto prehru. Chýbala nám osobná herná disciplína, chalanov sme pritom upozorňovali, aby boli sústredení. Prehra je krutá, ale ideme ďalej. Teraz si odpočinieme, pripravíme sa na ďalší zápas, ktorý chceme odohrať čo najlepšie."

Samuel Vyletelka, brankár SR: "My sme nezačali dobre, hneď sme dostali gól a potom druhý. Aj my sme mali záblesky v prvej tretine, ale súper nás potom zatlačil. Škoda, že sme nevyužili presilovku 5 na 3. Súper dal niektoré góly aj so šťastím. K inkasovaným gólom sa nechcem vracať, chcem to hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší zápas.

Martin Faško-Rudáš, útočník SR: "Začiatok nám ušiel mali sme hneď dve vylúčenia a ťažšie sme sa dostávali do zápasu. Nemôžeme hrať takto ďalej, musíme byť disciplinovaní. Ak by sme hrali 5 na 5, nemusel byť z toho takýto výsledok."

Róbert Džugan, útočník, strelec jediného gólu Slovenska: "Bol to kvalitný súper, výborne korčuľoval. Fíni sú špička a je sa od nich čo učiť. Sú silní na puku, piati bránia a piati útočia."