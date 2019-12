Najsmutnejšie Vianoce 2019: Kto chýbal pri štedrovečernom stole

Umelecký svet prišiel v tomto roku o veľké ikony! Rok 2019 bol nielen veselý a plný pekných udalostí, no ako to už v živote chodí, aj tých smutných. Do neba bolo povolaných hneď niekoľko nezabudnuteľných umelcov, po ktorých tu zostala nielen obrovská umelecká stopa, ale aj veľké prázdno. A kým jedných zradilo zdravie a podľahli ochoreniam, nad ktorými sa snažili zvíťaziť, iní si, bohužiaľ, vybrali odchod z tohto sveta vlastným rozhodnutím.

Karel Gott († 80) 1. 10. 2019 - Talentovaný spevák s obrovským srdcom a miláčik národov. Tak možno stručne charakterizovať jedného z najcharizmatickejších spevákov Karla Gotta. Za svoj život vydal desiatky albumov, ktoré žali úspech nielen v Česku či na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. So zdravotnými problémami, ktoré začali eskalovať od roku 2005, Karel urputne bojoval. Po rakovine lymfatických uzlín sa však pridružili ďalšie komplikácie, ktoré vyústili až do akútnej leukémie, ktorej veľký maestro už nedokázal čeliť. Skonal zmierený s osudom v kruhu svojich najmilovanejších začiatkom októbra, ktorí tak prežili prvé Vianoce bez milovaného Karla. Jeho anjelský hlas v nás však bude znieť naveky. Samba párty v nebi Dan Nekonečný († 52) 26. 3. 2019 - „Žltý" šoumen, ktorý miloval trblietky, ohňostroje, sambu a všetko farebné! Dan Nekončný patril medzi nenahraditeľných umelcov českého šoubiznisu. Jeho nehybné telo bolo nájdené v dome v Prahe-Řeporyjách, kde strávil najkrajšie obdobie života. A hoci v minulosti užíval omamné látky, so závislosťou skoncoval a snažil sa žiť zdravo. Osudným sa mu stal infarkt. Dan odišiel navždy do neba, no jeho nezabudnuteľné vystúpenia, ako aj on sám, zostanú v srdciach jeho fanúšikov navždy.