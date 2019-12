Smoliar turnaja Lauko: Šesťročný sen sa mi rozplynul po šiestich sekundách!

Smoliar turnaja. Český hokejový reprezentant Jakub Lauko (19) sníval o štarte na MS 20 v Ostrave a Třinci šesť rokov. Napokon na nich odohral len šesť sekúnd a pre zranenie kolena skončil!

Jakub Lauko mal byť ofenzívnym lídrom domáceho výberu. V úvodnom zápase proti Rusku (4:3) však nedohral ani úvodné striedanie, keď po nešťastnej zrážke s dvoma súpermi v strednom pásme odkríval do útrob arény. „Vyšetrenie magnetickou rezonanciou preukázalo poškodenie postranného väzu v kolene a jeho ďalšia účasť na MS je vylúčená,“ informoval tréner Čechov Václav Varaďa.

Záver víťazného štvrtkového zápasu domácich dopozeral Lauko s barlami za plexisklom a svoj predčasný koniec znáša veľmi ťažko. „Už keď sa vedelo, že sa šampionát bude konať v Česku, povedal som otcovi, že na ňom chcem hrať. To bolo pred šiestimi rokmi. A hral som šesť sekúnd... Veľmi ma to mrzí,“ priznal pre hokej.cz útočník, ktorého vlani draftoval zo 77. miesta Boston a momentálne pôsobí v tíme AHL Providence Bruins. Hoci by najradšej zostal na Morave so spoluhráčmi, nebude to zrejme možné. „Predpokladáme, že organizácia Boston Bruins bude chcieť, aby sa čo najskôr dostavil na ďalšie vyšetrenie a liečbu, ktorá ho čaká v Amerike,“ doplnil Václav Varaďa.