Posledná šanca! Vianočná električka v hlavnom meste premáva už len do pondelka

Cestujúci sa môžu ešte do pondelka (30. 12.) previezť zadarmo v centre Bratislavy vianočnou električkou.

Na sociálnej sieti o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB). Vianočná električka premáva počas pracovných dní v čase od 16.00 h do 20.00 h. Počas voľných dní premáva od 10.00 h do 20.00 h. Premáva v polhodinových intervaloch. Stanovište vianočnej električky je na zastávke SND vedľa historickej budovy Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí. Jej jazda vedie trasou SND - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Most SNP - SND.

Od budúceho roka plánuje DPB zaradiť na tento účel vozidlo s väčšou kapacitou. "Tento rok je zároveň symbolický v tom, že vás vianočná električka typu Tatra T6 odvezie poslednýkrát. O jazdy je totiž taký veľký záujem, že budúci rok si pre vás nachystáme kapacitnejšie vozidlo," napísal dopravný podnik na sociálnej sieti.

Témou tohtoročnej vianočnej električky je oslava tradičných slovenských Vianoc. Električku zdobí 25 svetelných reťazí s 3000 svetielkami. Ozdobné girlandy merajú 37 metrov.