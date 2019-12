Guľa má pred sebou českú výzvu: Chcem byť lepší tréner, ako som bol hráč!

Pred sebou má obrovské výzvy! Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa (44) sa už nevie dočkať prvého zápasu na lavičke Viktorie Plzeň. Pre klubový web prezradil, na čo sa najviac teší, ale i to, akú zvolí hernú rétoriku a čo bude od hráčov vyžadovať.

„Už sa neviem dočkať, kedy s hráčmi vybehnem na ihrisko. Môj rukopis je jasný. Chcem, aby mužstvo hralo aktívne a ofenzívne. Ale, samozrejme, s vyváženou zložkou defenzívy,“ prezradil Guľa. „Česká liga je pre mňa jedna z mét, ktoré som chcel v kariére dosiahnuť. České mužstvá sa dokážu prebojovať do európskych pohárov, národné mužstvo hrá pravidelne na ME. Tvrdo som pracoval, aby som mohol raz trénovať klub ako je Viktoria Plzeň,“ povedal Guľa, ktorý si pri otázke aký bol v minulosti futbalista, zažartoval: „V Česku by som však chcel byť lepší tréner, ako som bol futbalista.“