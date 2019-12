Vittek si po ukončení futbalovej kariéry opäť sadol do školských lavíc: Na dedine si možno ešte niekedy zakopem

V lete sa v drese bratislavského Slovana rozlúčil s bohatou aktívnou kariérou. Reč je o bývalom skvelom reprezentačnom útočníkovi Róbertovi Vittekovi (37), ktorý sa momentálne venuje vzdelávaciemu programu pod záštitou európskej futbalovej federácie UEFA. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, aké zahraničné hviezdy sú jeho spolužiaci a aj to, čo si myslí o odchode gólmana Dominika Greifa (22) i útočníka Andraža Šporara (25) zo Slovana!

? Po dlhých rokoch ste opäť zasadli do školských lavíc. Môžete prezradiť, akú školu vlastne navštevujete?

- Ide o špeciálny vzdelávací program pod záštitou UEFA pre reprezentačných hráčov, ktorí už ukončili svoje kariéry. UEFA sa takto snaží, aby sa bývalí špičkoví hráči stali v budúcnosti lídrami v kluboch alebo pracovali aj vo zväzových či medzinárodných štruktúrach.

? Kde má spomínaná škola sídlo?

- Je to londýnska a parížska univerzita a štúdium na tejto škole trvá 2,5 roka. Vždy jeden týždeň v danom mesiaci máme prednášky v angličtine a zakaždým je to v inej európskej krajine. Mám za sebou prvý polrok, takže ešte dva roky mi chýbajú, aby som dostal diplom.

? Takže máte hviezdnych spolužiakov?

- Áno, študujú so mnou napríklad Brazílčan Kaká, Drogba z Pobrežia Slonoviny, Rus Aršavin a ďalší.

? Spomínali ste, že je to škola pre bývalých hráčov. Takže futbalovú kariéru ste už definitívne ukončili?

- Na profesionálnej úrovni som skončil, možno za nejakú dedinku si ešte zahrám.

? Určite ste sledovali jazdu spoluhráčov zo Slovana v Európskej lige. Myslíte si, že nastal čas, aby klub opustili gólman Dominik Greif i útočník Andraž Šporar?

- Môj názor je taký, že by sa mali posunúť ďalej a nastal čas na ich odchod. Pre Slovan to nebude dobré, ale pre nich áno. Hlavne pre Greifa to bude posun vpred v jeho kariére.

? Čo vravíte na šance reprezentácie v marcovej baráži?

- Zápas s Írskom bude veľmi náročný, je to podľa mňa jeden z najťažších súperov, ktorého sme mohli dostať. Výhodou je, že hráme doma, takže pevne verím, že s podporou fanúšikov to chalani zvládnu a zahrajú si finále baráže.