Česko smúti za herečkou Fischerovou († 72): Posledné chvíle prežila v hospici

Odišla obklopená láskou a starostlivosťou. Podľa českého Blesku zomrela Táňa Fischerová († 72) takmer hneď po Štedrom večeri v hospici.

Hoci herečka svoje posledné chvíle strávila v hospici, stihla sa vidieť a rozlúčiť so svojím synom Kryštofom, a to aj napriek tomu, že prišiel na svet s vážnym fyzickým aj mentálnym postihnutím. Väčšinu života prežil kvôli mimoriadne náročnej starostlivosti v ústave, no ani to mu nezabránilo dať posledné zbohom slávnej matke. Fischerová podľa príspevku jej bývalej asistentky zomrela na Prvý sviatok vianočný.

Taťana Fischerová sa narodila 6. júna 1947. Rodáčka z Prahy pochádzala z divadelníckej rodiny. Jej otec Jan Fischer bol dlhoročným režisérom a pôsobil v Brne a v Plzni. Taťana Fischerová študovala dva roky na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne, potom nastúpila do Činoherného klubu v Prahe. Tu dostala prvé veľké herecké príležitosti predovšetkým v predstaveniach, ktoré vychádzali z ruskej klasiky (Višňový sad, Ujo Váňa, Na dne).

Fischerová sa zaujímala aj o politiku a v rokoch 2002-2006 bola poslankyňou parlamentu Českej republiky ako nezávislá kandidátka za stranu Únia slobody - Demokratická únia. Bola dokonca jednou z ôsmich kandidátov na post českého prezidenta v prezidentských voľbách v roku 2013. Vo voľbách neuspela. Mediálne známa osobnosť dostávala pomerne často priestor na prezentáciu svojich názorov v rozhlase a v televízii. K umeleckej činnosti sa vrátila na pôde vydavateľstva Lyra Pragensis. Bola autorkou autobiografickej knihy Žít nejen pro sebe (2002). Taťana Fischerová sa angažovala aj v organizáciách ako Amnesty International či v nadácii Vize '97.