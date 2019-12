Porazenecké slová trénera Manchestru City: Je po titule, Liverpool sa už nedá dobehnúť

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola stratil po piatkovom zápase vieru, že jeho tím obháji titul v anglickej Premier League.

City prehralo v stretnutí 19. kola na pôde Wolverhamptonu 2:3, pričom v 55. minúte ešte viedlo 2:0. Na vedúci Liverpool strácajú "Citizens" na treťom mieste tabuľky 14 bodov, o bod pred nimi je Leicester. "Rozdiel je už príliš veľký, je to tak," povedal v rozhovore pre BBC Radio 5 španielsky tréner. "Je nereálne stíhať Liverpool. Myslíme hlavne na to, aby sme predstihli Leicester," dodal.

City má na svojom konte po 19 zápasoch päť prehier, o jednu viac, ako v celom minulom ročníku. "Máme za sebou frustrujúcu prvú polovicu sezóny," povedal krídelník Bernardo Silva. "Nik nečakal, že budeme mať za Liverpoolom taký odstup. Musíme pokračovať. Nehovorím, že titul je nemožný, no bude to veľmi komplikované," doplnil.

Wolverhampton sa teší z druhého víťazstva nad City v sezóne. V najvyššej súťaži sa mu to predtým podarilo v sezóne 1960/1961. Dosiahol ho pozoruhodným spôsobom, keď v 50. min po góle Raheema Sterlinga prehrával 0:2. Oba góly dokázali dať hostia v početnej nevýhode, keď už v 12. min inkasoval červenú kartu brankár Ederson. "Sme vytrvalí a hráme bez ohľadu na to, aký je stav," povedal podľa oficiálnej stránky klubu tréner "vlkov" Nuno Espirito Santo. "Som hrdý na to, ako sme dnes hrali. Urobili sme chyby, no keď ide súper ako City proti vám do desiatich, všetko sa mení. Mali sme oveľa častejšie loptu na kopačkách a museli sme nájsť riešenie. City je úžasný tím aj v desiatich. Bolo to náročné, no chlapci makali," uzavrel portugalský kormidelník.