Autodopravcovia plánujú štrajkovať: Nie sme ťažné zvieratá

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) sa rozhodla zorganizovať štrajk v utorok 7. januára 2020 pre nespokojnosť s podmienkami v cestnej doprave. Agentúru SITA o tom informoval Stanislav Skala z UNAS-u s tým, že konanie protestnej akcie schválili autodopravcovia v piatok na stretnutí v Hornom Hričove (okres Žilina).

"Dôvodom prijatia tohto krajného opatrenia je dlhodobo sa zvyšujúce zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o nehospodárnom výbere mýta," uviedol Skala.

Autodopravcovia podľa UNAS-u posledné tri roky žiadali o nápravu a vytvorenie dôstojného podnikateľského prostredia premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD), ako aj ministerstvá dopravy a výstavby a financií, no bezvýsledne. Autodopravcovia dôrazne žiadajú okamžité zníženie cestnej dane o 50 %, pozastavenie výberu mýta do vyriešenia nezrovnalostí zo správy NKÚ a tiež zrušenie výberu platieb za diaľničné známky (tie však platia iba motoristi vozidiel do 3,5 tony - poz. red.). "Len splnenie požiadaviek môže zamedziť celoštátnemu ochromeniu nákladnej autodopravy s nedozernými následkami. Autodopravcovia nie sú ťažné zvieratá, aby otročili od rána do večera v nedôstojných podmienkach tolerujúc parazitov našej práce," dodal Skala. Politici by si podľa neho mali uvedomiť, že zvyšovanie nákladov pre dopravcov bude znamenať aj zvýšenie cien pre spotrebiteľov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v piatok označilo plánované protesty dopravcov za neopodstatnené. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, ministerstvo s autodopravcami pravidelne rokuje a informuje ich o svojich zámeroch v mýtnom systéme. O mýte rokoval so zástupcami UNAS osobne minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), ako aj najvyššie vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). "Výsledkom stretnutia bola aj dohoda na spolupráci pri plnení konkrétnych úloh. UNAS má doručiť podklad o bezpečnosti ciest a NDS má vykonať analýzu optimalizácie ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta. Radikálny krok, akým je štrajk, nie je preto konštruktívnym riešením potrieb dopravcov," konštatuje rezort.

"Nerozumiem tomu, prečo sa dopravcovia rozhodujú pre takýto krajný prostriedok presadzovania svojich požiadaviek. Pravidelne sa s nimi stretávame a rokujeme. Zástupcov autodopravcov jednoznačne ubezpečujem, že sme ich partnerom tam, kde máme kompetencie niečo zmeniť. Čo sa týka nového mýtneho systému, chcem, aby nová vláda, ktorá bude rozhodovať o tejto téme, našla všetko potrebné pre prijatie kompetentného rozhodnutia," povedal Érsek. "Od NDS požadujem prípravu transparentnej verejnej súťaže na nový mýtny systém. Už v marci 2019 začala svoju činnosť komisia pre prípravu a prehodnotenie podmienok fungovania systému spoplatnenia. Intenzívne pracujeme na príprave súťažných podkladov a na základe odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie sme odštartovali predbežné trhové konzultácie," dodal minister.

UNAS nedávno požiadal ministra dopravy a výstavby o neodkladnú nápravu v systéme elektronického výberu mýta tak, aby vybrané finančné prostriedky boli transparentne rozdelené hlavne na obnovu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy. Zároveň pohrozil celoštátnym štrajkom autodopravcov a dopravnou blokádou ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti a prevádzkovateľa mýta SkyToll, ak sa tak nestane. UNAS zároveň v súvislosti s výsledkami kontroly elektronického výberu mýta podal začiatkom decembra na Generálnej prokuratúre SR oznámenie týkajúce sa skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu. Zdôvodnil to najmä správou NKÚ o kontrole mýtneho systému a tiež vlastnými zisteniami. Autodopravcovia zároveň požiadali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o zriadenie špeciálnej skupiny na komplexné posúdenie výsledkov kontroly NKÚ a poznatkov UNAS s možným vyvodením trestno-právnej zodpovednosti.