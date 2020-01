Bábätko sa narodilo o štyri mesiace skôr: Lekári dávali drobnej Isabelle iba 48 hodín

Keď prišla na svet, vážila Isabella-Jean menej ako koláč! Rodičia Shannon Jones (23) a Jordan Woodhouse (27) si krátko po pôrode maličkej vypočuli hroznú prognózu. Ich predčasne narodené dieťatko malo žiť iba 48 hodín. To im lekári povedali dokonca dvakrát.

Ako informuje portál Devonlive, Isabella-Jean vážila iba čosi vyše 700 gramov, keď sa narodila v 25. týždni tehotenstva. Dievčatko ale ukázalo, že je silnejšie, ako sa zdá a Vianoce už strávilo doma. Bolo taká maličké, že rodičia mohli vidieť cez jeho kožu, ako bábätku bije srdiečko. Doktori páru povedali, že dieťa má päťdesiatpercentnú šancu na to, že prežije prvé dva dni svojho života. Keď všetkým ukázala, že je dosť silná a prekonala prvé dva dni, prišla ďalšia hrozná správa. Isabella-Jean mala dva týždne a dostala otravu krvi. Lekári oznámili rodičom, že nasledujúce dva dni budú rozhodujúce. Počas trojmesačného pobytu v nemocnici musela taktiež podstúpiť operáciu. V srdcovej chlopni mala dieru.

No malá Isabella-Jean to nevzdala. Dnes už váži vyše tri a pol kilogramu a svoje prvé Vianoce mohla osláviť doma so svojimi rodičmi a starším bračekom Isaacom (4). "Je to bojovníčka a rozhodne je to náš zázrak. Na svoj vek je stále trošku primalá a musíme jej dávať lieky na srdce, no už je doma a to je hlavné," hovorí Shannon. "Sme šťastní, že je doma a sme na ňu veľmi pyšní. Nevzdala sa, bola odhodlaná všetko zvládnuť."