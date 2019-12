Islamský štát popravil jedenásť zajatcov: Nigéria extrémistov odsudzuje

Nigérijská vláda v piatok odsúdila extrémistov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) po tom, ako bolo vo štvrtok na propagandistickej platforme IS zverejnené video, v ktorom bolo na severovýchode krajiny popravených 11 zajatých ľudí, z ktorých väčšinu tvorili kresťania. Obete prišli o život pravdepodobne 25. decembra, píše agentúra AP.

Nigérijský prezident Muhammadu Buhar vyhlásil, že je zo smrti nevinných rukojemníkov hlboko zarmútený a šokovaný. Nigérijčanov vyzval, aby nedovolili, že ich násilnosti IS rozdelia a obrátia proti sebe. Členov IS Buhar označil za nepriateľov ľudskosti, ktorí neušetria nikoho, či už je to moslim alebo kresťan.

Ako uviedla agentúra Reuters, na videu sú zachytení muži v béžových uniformách a čiernych maskách stojaci v rade za zajatcami, ktorí majú zaviazané oči. Desiatim mužom následne zoťali hlavu a jedenásteho zastrelili.

Regionálna odnož IS - Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP), ktorý sa v roku 2016 oddelil od nábožensko-extrémistickej organizácie Boko Haram, uviedol, že poprava zajatcov mala byť pomstou za zabitie vodcu IS Abú Bakr Bagdádího a ďalších členov IS v Iraku a Sýrii v októbri.

Na úteku pred Islamským štátom, ktorého ozbrojenci na severe Nigérie za posledné desaťročie zabili približne 30.000 ľudí, sú dva milióny ľudí.