Rodičia neverili vlastným očiam: Odpadnete, čo im nenarodené dieťa ukazovalo na sone

Neuveriteľné! Tom, ktorý je zanietený rockový fanúšik, išiel so svojou manželkou Caitlin na sonografiu, aby spoločne videli ich nenarodené dieťa. To, čo sa zobrazilo na obrazovke, ich dohnalo k slzám.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zdá sa, že bábätko bude po otcovi. Ako uvádza portál The Sun, Tom Dowie (29) a Caitlin Welsh (28) boli na sonografii v 19. týždni tehotenstva. Ich nenarodené dieťatko má rockového ducha už v maternici, pretože sa zdá, že v lone matky ukazovalo malou ručičkou typický znak rockerov podobný „diabolským rohom“.

Lekár, ktorý Caitlin vyšetroval, im dovolil spraviť si fotku bábätka a sám priznal, že počas svojej 20-ročnej kariéry nič podobné nevidel. Pár zo škótskeho mesta Glasgow ešte nechce vedieť pohlavie dieťatka, pretože chcú mať prekvapenie až v deň pôrodu. Termín majú v marci. „Som fanúšikom starej školy heavy metalu, takže je to pre mňa niečo úžasné. Som celkom šokovaný, že on alebo ona to má po mne,“ znejú slová dojatého Toma. Mladý pár vlastní spoločnosť, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o brady s názvom Bedfordshire Beard Co, a má dvojročnú dcérku Freyu.

„Zdá sa, že dieťatku sa páči, keď Tom počas práce vrieska jeho heavy metalové skladby. Keď sme to uvideli, boli sme šokovaní. Museli sme si na pamiatku zobrať fotku,“ opisuje Caitlin, ktorá sa stane v marci dvojnásobnou mamou.