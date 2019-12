Tréner Liverpoolu Klopp krotí vášne: Reči o titule nevnímame

Futbalisti FC Liverpool majú za sebou vydarenú prvú polovicu sezóny Premier League. V najvyššej anglickej súťaži po osemnástich zápasoch neprehrali ani raz a na konte majú jedinú remízu.

Vo štvrtok spravili ďalší krok k ukončeniu 30-ročného čakania na ligový titul, keď zvíťazili na pôde nečakaného konkurenta v boji o trofej Leicestru City hladko 4:0. Išlo o najvyšší rozdiel v konfrontácii prvého s druhým tímom tabuľky od októbra 2011.

Pod triumf "The Reds" sa dvoma gólmi podpísal brazílsky útočník Roberto Firmino, druhý na 3:0 bol zároveň 500. zásah Liverpoolu pod vedením trénera Jürgena Kloppa. Nemeckého kouča víťazstvo potešilo, najmä pre veľkú vyťaženosť tímu. V sobotu Liverpool účinkoval v Katare na MS klubov FIFA, kde premiérovo získal trofej po víťazstve nad Flamengom po predĺžení. Vo štvrtok na Boxing Day už hráči LFC opäť žiarili a nebola na nich znať žiadna únava. "Som rád a vážim si toto víťazstvo, pretože nebolo samozrejmé. Chlapci toho majú dosť, pred troma dňami odohrali náročný zápas. Už od začiatku sme však si utvárali šance a kontrolovali duel," povedal Klopp pre BBC po 31. súťažnom zápase od augusta.

Liverpoolčania majú na čele výrazný náskok, pred druhými "líškami" trinásť bodov, tretí Manchester City zaostáva o štrnásť, má však zápas k dobru. V Premier League Liverpool neprehral už 35 zápasov za sebou. Klopp však pripomenul, že cesta je ešte dlhá. "Každý z mojich priateľov vám povie, že viem oslavovať. Musím mať však dôvod. Ak sa nájde, dozviete sa to. Zatiaľ ešte máme pred sebou veľa práce. Jednou z predností tohto mužstva však je, že sa dokáže sústrediť na to, čo je treba spraviť, zatiaľ reči o titule nevnímame," citovala Kloppa agentúra AFP.

Do streleckej listiny sa zapísal netradične Trent Alexaner-Arnold. Dvadsaťjedenročný obranca má skôr povesť skvelého asistenta, v Leicestri prihral na dva góly, v minulej a tejto sezóne ich má na konte zatiaľ devätnásť, najviac v Premier League. "Dostali sme sa do protiútoku, Sadio Mane parádne potiahol útok a ideálne mi prihral, tak som si povedal, že to skúsim z prvej. Som rád, pretože góly nedávam príliš často," uviedol Alexander Arnold podľa agentúry AP.

Leicester City prehral prvý domáci duel v sezóne, už druhý za sebou, keď v minulom kole podľahol Manchestru City. Napriek tomu tréner Brendan Rodgers nevešia hlavu, naopak, svojich hráčov pochválil za prístup. "Hrali sme proti dvom možno najlepším tímom v histórii Premier League. Hráči dali do toho všetko, možno sme neboli v prvom polčase dosť trpezliví, ale aspoň sa môžeme poučiť. Ľudia sa nás snažia vložiť do boja o titul ako konkurenta Liverpoolu, no my vieme, kde je naše miesto," uviedol Rodgers.