Chloe zbožňuje jedlo zo známeho fastfoodu: Zistíte, ako ju obabral vlastný otec, budete mu tlieskať

Deti si niekedy vedia vydupať svoje. Pozná to aj otec Andy (37) z anglického Bedfordshiru, ktorého dcéra zbožňuje rýchle občerstvenie zo siete McDonald´s. Andy však vymyslel geniálny trik.

Ako uvádza portál LADbible, keď jeho dcéra Chloe dostane chuť na Happy Meal, a jemu sa nechce cestovať, siahne po tom, čo má v kuchyni. Stačí mu na to obyčajné jedlo zo supermarketu a balenie z fastfoodu, ktoré si raz odložil. A jeho dcéra nemá tušenie, že to nie je presne to, čo si žiadala.

Andy odhaduje, že za Happy Meal v jeho podaní minie v prepočte necelé 2 eurá a dokonca do balíčka pridáva aj hračku. Kuracie nugetky vloží do fritézy, pripraví hranolky a všetko zabalí do obalu z rýchleho občerstvenia. Do balíčka pridá aj hračku, aby dcéra nič nezistila.

Andy sa so svojím nápadom rozhodol podeliť na Facebooku. „Rodičovský tip odo mňa. Keď nabudúce budete v McDonald´s, požiadajte pekne personál o jedno náhradné balenie (ak im to vysvetlíte, určite im to nebude prekážať). Potom, ak bude vaše dieťa žiadať Happy Meal a vám sa nebude chcieť opúšťať dom alebo budete chcieť ušetriť nejaké drobné, môžete si ho vyrobiť doma. Len nezabudnite na hračku,“ napísal na Facebooku.