Jiří Krampol nemá pokoj ani cez sviatky: Operácia manželky

Ani cez sviatky nemá pokoj! Český herec Jiří Krampol (81) si od zdravotných problémov svojej manželky Hanky (58) neoddýchol ani počas Vianoc. Pre vážne komplikácie totiž jeho láska skončila znovu v nemocnici!

Je verejne známe, že Krampolovu manželku už dlhší čas sužujú zdravotné problémy, pre ktoré bola od leta dlhé mesiace na klinike. Na odvykačke sa liečila zo závislosti od liekov a cigariet, pričom ju trápila aj porucha príjmu potravy. Po mesiaci a pol, čo bola Hanka opäť doma, sa však vrtkavé zdravie ozvalo znovu!

„Haničke praskol vred a pred Vianocami ju odviezli do nemocnice. Mala zúžený pažerák a bude trvať dlho, kým sa to zahojí,“ uviedol zlomený Jiří s tým, že uzdravovanie jeho lásky je na dobrej ceste. „Je stále v procese liečenia, bude to trvať ešte veľmi dlho,“ dodal umelec, ktorý strávil Štedrý deň s kolegom Luďkom Sobotom a kamarátmi.

„Boli sme na malom štedrodennom obede na Petríne. Som rád, že mám veľa práce, stále niekde niečo robím, vďaka čomu aspoň prídem na iné myšlienky,“ povzdychol si.