Speváčka Švidraňová po rozchode s priateľom Francescom: Strach z nového vzťahu?!

Nový vzťah zatiaľ nehľadá! Speváčka Barbora Švidraňová (31) má za sebou náročný vzťah, keď dva roky na diaľku randila s talianskym bubeníkom Francescom Mednoliom (38).

Napriek tomu, že dvojica spolu veľa času netrávila, má rozkošného synčeka Gabriela (1). Ani ten však párik spolu neudržal a v lete prišla správa, že červenovláska je znova sama. Tá dokonca Novému Času priznala, že nového muža nehľadá a je spokojná sama so synom.

Švidraňová sa dva roky snažila o plnohodnotný vzťah, keď sa zamilovala do bubeníka Francesca, ktorý pôsobí v Londýne. Dvojica si však z diaľky ťažkú hlavu nerobila a dokonca sa odvolávala na umelecký kočovný život, ktorý ako hudobníci vedú. Zdalo sa teda, že Barbora je šťastná a konečne našla to, čo hľadala. Ako to však v takýchto prípadoch býva, ani malý synček nedokázal preklenúť tisíce kilometrov, ktoré dvojicu delili, a v lete tohto roka prišiel nečakaný rozchod a speváčka zostala na milovaného chlapčeka sama.

Nový Čas preto zaujímalo, či Barbora náhodou po svojom boku nemá nového partnera, no tá to razantne poprela.povedala nám červenovláska, ktorá sa znova naplno vrhla do práce.

„Vystačím si aj sama, nie je to problém,“ dodala Barbora. Niet sa teda čomu čudovať. Po náročnom vzťahu na diaľku, keď sa snažila zladiť prácu a starostlivosť o syna, zrejme nemá na nový vzťah ani pomyslenia a je opatrná, či a koho k sebe a Gabrielovi pustí.

Na rodinnú kasu je sama

Nie je totiž tajomstvom, že starostlivosť o syna zostala na jej pleciach a počas pracovných povinností jej pomáha najmä rodina. Nedávno sa speváčka Novému Času dokonca zverila, že bubeník nemá o Gabriela záujem a so synom sa nevída ani pomocou internetu, aby videl, ako rastie. Barbora teda zarezáva ako vie, aby udržala rodinnú kasu plnú.

Okrem tvorby vlastných piesní vystupuje aj v muzikáli Snehová kráľovná a čoskoro by sme ju mali opäť vidieť aj na televíznych obrazovkách. Ako slobodná matka totiž musela myslieť na budúcnosť a dlhšia materská dovolenka neprichádzala do úvahy. „Chcem robiť, lebo, samozrejme, niekto ho musí uživiť. A nemôžem si dovoliť byť dlho na materskej, lebo tá naša umelecká materská nie je bohviečo, takže som si povedala, že do toho už idem,“ uviedla v auguste v rozhovore pre Rádio Expres Barbora.