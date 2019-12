Fotka spiaceho muža valcuje internet: Uvidíte, kto je ešte na zábere, vybuchnete do smiechu

Väčšinu rodičov počas vianočných sviatkov stojí ohromné množstvo síl, aby zabavili svoje ratolesti. Otec štyroch detí Michael však prišiel s geniálnym nápadom.

Monica Weber, ktorá žije s manželom a ich štyrmi deťmi v americkom štáte Colorado, bola na nákupe, keď jej manžel zosnoval geniálny plán. Ako uvádza portál LADbible, keď sa vrátila domov, uvidela všetky štyri deti, ako sedia na podlahe a kreslia si. Jej manžel si spokojne odfukoval na gauči zakrytý dekou.

„Nechala som deti doma, aby som mohla v pokoji nakúpiť, a potom som sa vrátila domov a uvidela som toto. Som si celkom istá, že je to najskvelejší muž, akého som kedy poznala. Kázal im vytvoriť realistické umenie, zatiaľ čo on pózoval v spánku. Víťaz dostane čokoládu. Skvelé Michael, skvelé!“ napísala na Facebook. Monica tiež priznala, že pre ňu je víťazom rozhodne jej manžel.

Príspevok, ktorý zverejnila na Facebooku, sa stal okamžite virálny a zdieľalo ho viac ako 35-tisíc ľudí. Mnohí v komentári označili svoje polovičky, aby ich týmto počinom inšpirovali. Niektorí dokonca tento nápad označili za „inteligentné rodičovstvo“.

„Páni, moje deti by to úplne nadchlo a dokázali by nad tým sedieť hodiny,“ napísal jeden rodič a doplnil ho ďalší: „On je ten víťaz!“ „Keď vyrastiem, chcem byť presne ako tento chlap,“ poznamenal ďalší mladík. Niet divu, Michaelov trik je geniálny.