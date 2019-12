Petrovický nebol z výkonu svojho tímu nadšený: Rázne slová smerom k hráčom

Slovenskí hokejisti do 20 rokov získali v úvode svetového šampionátu cenné tri body, ktoré si na konto pripísali po výhre nad Kazachstanom (3:1).

hlasy po zápase:

Róbert Petrovický, tréner SR: "Bol to náročný zápas, to sme vedeli. Ale aj vďaka skvelej podpore sme ho zvládli. Bolo tam veľa vecí, s ktorými som nebol spokojný, ale aj naopak. My sme chalanom stále hovorili, aby sme boli trpezliví, a aby sme stále hrali u nich v pásme. Dávali sme si pozor na ich brejky. Záver nebol jednoduchý, preto chalanom ďakujem, od brankára až po posledného hráča. Ukázali sme charakter."

Vladimír Daniel Tkáč, strelec gólu na 2:1: "Hrali sme 60 minút svoju hru. Hrali sme dobre v defenzíve a udržali sme Kazachov na dištanc. Teší ma, že som strelil gól, ale bol by som rád, keby ho dal hocikto. Pre mňa je najdôležitejšie to, že sme dokázali zvíťaziť."

Samuel Hlavaj, brankár SR: v zápase mal 22 úspešných zákrokov: "Mne sa chytalo od začiatku veľmi dobre. Boli sme zo začiatku nedisciplinovaní, ale potom sme začali hrať svoju hru. Najťažšie zákroky som mal v prvej tretine, tie boli pre mňa kľúčové."

Oliver Okuliar, strelec prvého gólu SR: "Čakali sme, že to bude vyrovnané, ukázali to aj včera proti Švajčiarom. Boli dobrí. Hralo sa v podstate o tri postupové body a sme radi, že ich máme."