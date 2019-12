Športujú a pritom upratujú: Hladinu Ružína čistia pri tréningu vodáci

Košickí členovia občianskeho združenia Ecoclub sú zdatnými vodákmi, no nie je im ľahostajný ani osud prírody.

Preto sa rozhodli, že na neďalekom Ružíne, kde sa na vodnej hladine kopia tony odpadu, spravia aspoň čiastočne poriadok popri tréningu, pretože nákladné čistenie pod priehradným múrom naplánovali až na jar.

Šéf tohto združenia Ladislav Habina pre Nový Čas pripomenul, že odpad sa pri ústí Hnilca do Hornádu kopí. „Ako vyznávači športovo-ekologických aktivít v tom máme jasno. Ružín čistíme a vidieť po nás zlepšenie, ale minulý mesiac na hladine vznikla takmer neprekonateľná bariéra aj pre lode. Je to frustrujúci pocit,“ povedal Habina.

Vyše 30 aktivistov tu už našlo koleso z auta, kreslá, igelity, vrecia, celé spotrebiče a nádoby od farieb. Vyzbierali už stovky vriec. „Nakladanie s odpadmi nedovoleným spôsobom je trestné, no vinníka často niet.dodal Habina. Okrem zbavenia sa odpadu a výroby energie by to poslúžilo aj zvýšeniu zamestnanosti. V konečnom dôsledku tiež zmene myslenia ľudí a vyššieho uvedomenia si potreby ochrany prírody.

Starosta dotknutých Margecian Igor Petrík na margo spaľovania uviedol: „Brigády a čistenie budú účinné vtedy, keď sa toho chopia tí, z ktorých obcí je odpad doplavený k nám na nižšom toku. Treba koncepčné riešenie na zlikvidovanie čiernych skládok. Riešením by bolo aj termické spaľovanie, no odpad treba niekde sústrediť. Treba nájsť aj vhodnú lokalitu, aby sa neohrozilo prostredie.“