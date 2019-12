Samozvaný zemplínsky kráľ Mikuláš Vareha na slobode: Na mojich lykožrútoch ešte zarobím!

Užíva si slobodu, no veľa toho vraj nestihol! Samozvaný kráľ Zemplína Mikuláš Vareha (57), ktorého začiatkom decembra podmienečne prepustili na slodobu, strávil doma prvé Vianoce po takmer 9 rokoch väzby.

Uplynulé tri týždne riešil kadečo okolo papierovačiek či rodiny a k chátrajúcim majetkom sa zatiaľ veľmi nedostal. Náramok na nohe nosí poctivo, už mu aj zapípal a, čo je zaujímavé, stále nedopustí na svoje lykožrúty.

Bývalý policajt na výsluhovom dôchodku sa Novému Času priznal, že čas hrá proti nemu a deň by pokojne mohol mať aj viac ako 24 hodín. „Stihol som toho málo. Vlastnil som 40 hospodárskych dvorov, ale prešli sme len tri. Robím fotodokumentáciu a detaily toho, čo zostalo. Bude o tom aj film, lebo existujú zábery, ako to vyzeralo predtým a čo je z toho dnes. Je to katastrofa! Niekde sa podpísal zub času, inde človek,“ povedal Vareha, keď zistil krutú realitu.

„Ústava aj mne zaručuje, že štát ochráni majetok, no v mojom prípade sa skôr len prizeral, ako sa rozkrádal. Podal som stovky trestných oznámení, ale je zaujímavé, že všetky skončili priestupkami!“ krúti hlavou niekdajší boxer, ktorý už dal vypratať ring, aby sa tu opäť mohli hrať zápasy. Teraz ho však viac trápia jeho zdevastované majetky. „Platiť dane mám ja, no iní, bez môjho súhlasu, užívajú moje pozemky, berú dotácie aj úrodu a smejú sa mi.Pritom ide minimálne o 35 ha pôdy len v jednom ovocnom sade v Malej Tŕni,“ rozčuľuje sa.

Príprava na dokazovanie

Vareha si z cely doniesol takmer 3 tony spisového materiálu a teraz to postupne triedi. Monitorovací náramok nosí, ale mal už aj problém! „Išiel som na pohreb bývalého zamestnanca v Strážnom pri hranici s Maďarskom. Keď mi začal pípať prístroj, že som v zakázanej zóne, pre istotu som sa smútočného obradu ani nezúčastnil,“ prezradil s tým, že najkrajším vianočným darčekom je pre neho práve sloboda.

„A zdravie, lebo mi haproval môj tlak. No prajem pevné zdravie aj všetkým tým, ktorí mi pomohli do basy. Je to otázka času, kedy aj ich dobehne spravodlivosť,“ povedal a dodal, že zároveň sa pripravuje na to, aby dokázal, že bol neprávoplatne odsúdený. Za tri týždne od prepustenia na slobodu už stihol navštíviť kamarátov športovcov vo Vranove nad Topľou a prvýkrát sa zvítal aj so svojimi troma vnukmi. Do svojich tokajských pivníc sa však ešte nedostal.

Musel by totiž upovedomiť operátora náramku, že vstupuje do podzemia a potom sa znovu ohlásiť. Za roky, ktoré strávil za mrežami, nezabudol na lykožrúty, pre ktoré mu aj vymerali vysoký trest za podvody obrovského rozsahu. „Lykožrúty prežili, majú už deväť rokov. Sú vo vedrách a stále je tá zmes sypká. Vhodná na prikrmovanie bažantov a iných zvierat. Stále tvrdím, že niet nad moje chutné lykožrúty, na ktorých ešte zarobím,“ uzavrel podnikavý Vareha.

Čo stihol za tri týždne

- 4. 12. predčasné prepustenie na slobodu po takmer 9 rokoch

- 6. 12. mu na súde pripevnili na nohu monitorovací náramok

- 7. 12. sa zúčastnil boxerskej akcie vo Vranove nad Topľou

- 16. 12. sa prvýkrát stretol so svojimi vnukmi

- 26. 12. aspoň zvonku skontroloval svoje tokajské pivnice