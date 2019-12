Aký bude Silvester na námestiach? Mnohé mestá sa osláv aj ohňostroja vzdali

Pomaly odrátavame hodiny a dni do jeho konca! Posledné dni roku sprevádza nielen radosť z darčekov a času stráveného v prítomnosti našich blízkych, no takmer všetci sa ponoríme do myšlienok a začneme bilancovať ušlých 12 mesiacov.

Koniec roka na Slovensku ovplyvnil najmä tragický výbuch plynu v paneláku v Prešove, ktorý si vyžiadal 7 životov a jednu stále nezvestnú osobu. V súvislosti s blížiacimi sa silvestrovskými oslavami preto veľa miest na znak spolupatričnosti zrušilo ohňostroje a peniaze radšej poslali na účet určený na pomoc postihnutým. Pestrofarebné a poriadne hlučné oslavy nového roku tak vo väčšine miest nebudú, samosprávy však pre tisícky ľudí v centrách pripravili aj tak bohatý program.

Bratislava

Ohňostroj - bude

Desaťtisíce obyvateľov hlavného mesta sa každoročne tešia na program, ktorý na nábreží vyvrcholí ohňostrojom. Podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu hrozí, že pokiaľ pre návštevníkov nebude pripravený program, ktorého vyvrcholením je ohňostroj, hrozí zvýšené riziko nekontrolovaného používania zábavnej pyrotechniky. „Vo výsledku by sa to prejavilo zhoršenou bezpečnostnou situáciou v centre, ktorá v minulosti bola tým rozhodujúcim dôvodom, prečo mesto k organizovaným oslavám vrátane novoročného ohňostroja pristúpilo,“ vysvetlil. Ohňostroj bude odpálený z plavidla uprostred Dunaja a chýbať nebude hudobná kulisa. Okrem ohňostroja sa možno tešiť na svetelnú a laserovú šou. Svetelná inštalácia a letopočet na dunajskom nábreží – na Námestí Ľ. Štúra – majú byť v prevádzke po celý večer, od 20.00 až približne do druhej po polnoci. K Silvestru patrí aj zábava a tá bude napríklad na Hviezdoslavovom námestí pod holým nebom od 21.30 až do druhej po polnoci.

Košice

Ohňostroj - nebude

V metropole východu sú naplánované dva Silvestre. Prvý bude detský, od 10.00 na Hlavnej ulici. Program bude tvoriť zábavná šou kúzelníka Wolfa, bláznivá párty Sranda banda Show či diskotéka s rozprávkovými postavičkami. Druhý začne o ôsmej večer ako Immaculata Silvester 2019 na Hlavnej ulici. O zábavu sa postarajú Nicole McCloud a Michaella so svojimi skupinami a ľudová hudba Stropkoviani a nakoniec DJ Pepo. Silvestrovské oslavy nového roka 2020 sa v metropole východu zaobídu bez ohňostroja. Rozhodli tak poslanci na decembrovom mestskom zastupiteľstve, ako znak spolupatričnosti s tragédiou v Prešove. Zároveň odsúhlasili fi nančnú pomoc 50-tisíc eur pre rodiny z paneláka.

Banská Bystrica

Ohňostroj - nebude Pomocnú ruku podala Prešovu aj Banská Bystrica. „Aj napriek tomu, že tento rok mala mať dva ohňostroje, obyvatelia Prešova potrebujú našu pomoc, a preto bude silvestrovský ohňostroj aj program zrušený, a namiesto toho podporíme ľudí, ktorých postihol tragický výbuch na Mukačevskej ulici v Prešove. Do Prešova pôjde takisto aj výťažok z Primátorského punču," informovala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová s tým, že výťažok činí 3 033 eur. Prešovčanov podporia aj sumou 10-tisíc eur, ktorú ušetrili práve za zrušený ohňostroj a program.

Poprad

Ohňostroj - nebude

V Tatrách sú ohňostroj a hlučná oslava už tradične zakázané.

Prešov

Ohňostroj - nebude

V meste po tragickej udalosti zo 6. decembra zrušili celý silvestrovský program.

Žilina

Ohňostroj - nebude Ohňostroj sa v Žiline uskutoční na Nový rok o 17.30 na Námestí Andreja Hlinku. „Týmto krokom vychádzame v ústrety najmä rodinám s malými deťmi a starším ľuďom, aby si novoročný ohňostroj mohli vychutnať spoločne. Iný program v súvislosti s príchodom nového roka mesto Žilina nepripravuje," vysvetlil hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Čo sa týka pomoci Prešovu, žilinská radnica poskytla fi nančný príspevok vo výške 10 000 €.

Nitra

Ohňostroj - nebude

Mesto pripravilo na Svätoplukovom námestí silvestrovskú tancovačku, ktorá sa začne o 23.00 a potrvá do približne 00:45 hod. O hudobnú produkciu sa postará DJ M2 Martin Mada. Keďže Mesto Nitra tento rok ohňostroj nechystá, Silvestrovskú noc oslávia bez petárd a predstavitelia mesta vyzvali ľudí, aby si namiesto nich zapálili na námestí prskavku. Samospráva chce Nitru oslobodiť od zbytočného hluku, zápachu a škodlivých látok z pyrotechniky.

Trenčín

Ohňostroj - nebude

Program začne na Mierovom námestí o 22.00, hrať do tanca bude DJ. O 23.00 do polnoci budú hrať Duchoňovci hity Karola Duchoňa. Krátko po polnoci bude mať opäť réžiu dobrej zábavy v rukách DJ, a to približne do 01.30. Ohňostroj tak, ako minulý rok, ani tentoraz nebude z dôvodu, že mesto berie ohľad na životné prostredie, zvieratá i ľudí. Primátor Richard Rybníček po tom, ako mestské zastupiteľstvo súhlasilo s finančnou podporou mesta ľuďom postihnutým tragédiou v Prešove, vyzval obyvateľov Trenčína k spolupatričnosti a požiadal ich, aby zvážili nákup pyrotechniky a ušetrené peniaze zaslali na účet, ktorý zverejnil Prešov na svojej webstránke

Trnava

Ohňostroj - nebude

Tradičný novoročný ohňostroj ani sprievodný program sa neuskutočnia. Naplánovaný je len Detský Silvester a Minidisko šou pre deti, ktorá sa začne na Trojičnom námestí o 17.00 hod.