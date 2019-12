Znižujú ceny obchodníci naozaj? Pozor pri výpredajoch! Nedajte sa nachytať

Posledné roky sa stáva čoraz obľúbenejším zvykom nakupovať si darčeky až po Vianociach, v čase výpredajov. Hoci nie každý obchodník túto možnosť ponúka, na Slovensku ich je stále veľa.

Ak sa aj vy chystáte využiť každoročné zľavy, mali by ste byť opatrní. Nie každá zľava je naozaj zľava. Ako sa nenechať oklamať?

V prvom rade je dobré uvedomiť si a naplánovať, čo vlastne chcete kúpiť. Nie všetko, čo je vo výraznej zľave, musíte nutne mať. Nakupovanie bez zdravého rozumu je vidieť najmä pri oblečení a elektrospotrebičoch. Ženy priznávajú, že práve šaty či iné módne doplnky kúpené vo výpredajoch nakoniec vôbec nenosia. „Najviac sa nachytajú a najviac nakupujú tí, ktorí nie sú zorientovaní. Ľudia, ktorí nepozorujú ceny v priebehu roka a keď je napísaná zľava 65 %, tak podľahnú tomu, že je to naozaj tak,“ konštatuje Ľubomír Drahovský, analytik trhu a obchodu a dopĺňa: „Človek musí nakupovať rozvážne.“

„Špeciálne“ balenie

Ďalší trik, ku ktorému sa obchodníci občas uchyľujú, je dodávať výrobok v balení, ktoré neobsahuje štandardné príslušenstvo. Keď napríklad hľadáte na internete presný typ smart zariadenia, ktorý sa dodáva aj s nabíjačkou, či adaptérom na rôzne nabíjačky, vo vašom výpredajovom variante tieto doplnky obsahovať nemusí. Dokonca ani keď na fotke zobrazená je. Overte si, čo všetko za zľavnenú cenu dostanete.

Nie všetko je v zľave

Obchodníci zväčša nedávajú do výpredajov všetok tovar. Ostatný ostáva v lepšom prípade na pôvodnej cene, v horšom sú ceny ešte aj navýšené. Obchodník vás potrebuje nalákať do obchodu a keď tam už ste, je pravdepodobné, že nakúpite aj neplánované veci. Aj pri tých si dajte pozor na ceny.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Uvedené ceny sa líšia od skutočných

Najmä v kamenných obchodoch by ste si cestou k pokladni mali zapamätať cenu. Obchodník totiž môže mať pri tovare uvedenú jednu sumu, ale pri naskenovaní tovaru pri pokladni nabehne iná. Mali by ste si to všimnúť a rozhodnúť sa, či novú cenu akceptujete. Po zaplatení býva reklamácia zložitejšia.

Zlacnené sú staré typy

Pozrite si presne, čo kupujete. Ak vám stačí počítač s nižším výkonom, alebo kabát z minulej sezóny, je to v poriadku. Ale ak si kúpite hernú konzolu a až doma zistíte, že hry na tento typ sa už roky nevyrábajú, môže vás to prekvapiť.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Zlacnený tovar nemôžete vrátiť

Upozornenie e-shopu, že na tovar v akcii sa nevzťahuje dvojtýždňová lehota na vrátenie tovaru, prípadne informácia o tom, že záručná doba je skrátená na mesiac, sú nelegálne. Oboje, dvojročná záruka a 14-dňová lehota na vrátenie tovaru zakúpeného v e-shope, sú ukotvené v zákone a nie je možné ich meniť, bez ohľadu na výšku zľavy.

Nereálna pôvodná cena

Jednou z praktík je nadsadzovanie ceny pred zľavou. Buď obchod uvedie pôvodnú cenu vo výške, ktorú nikdy nikde nemala, alebo na pár dní pred začiatkom zliav ceny tovarov naozaj navýši do nereálnych rozmerov. Na odhalenie týchto trikov sú najlepšie internetové porovnávače cien ako sú Heureka.sk, Pricemania.sk alebo Najnakup.sk. Nájdite si, za akú cenu tovar ponúkajú iní predajcovia a skontrolujte aj dlhodobý vývoj ceny. Tak ľahko zistíte dlhodobú cenu, aj tesne pred zľavou.