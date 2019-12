Chystá sa historický prestup: Stane sa Lobotka najdrahším Slovákom?

Z pohľadu Slovenska sa chystá historický futbalový obchod! SSC Neapol má už dlhšie záujem o defenzívneho stredopoliara Stanislava Lobotku (25) z Celty Vigo.

Prestupu doteraz bránila vysoká výstupná klauzula v zmluve trenčianskeho rodáka stanovená galícijským klubom na 50 miliónov eur. Podľa španielskych zdrojov je táto prekážka po vzájomných rokovaniach minulosťou.

Lobotka by mohol byť voľný za polovicu. „Celta Vigo chce za slovenského záložníka okolo 25 miliónov eur. Zdá sa, že Neapolčania sú ochotní zaplatiť túto sumu,“ napísal taliansky denník Corrierre dello Sport. Situácia by sa mohla skomplikovať pri spôsobe platby. Tak ako to bolo v prípade Mareka Hamšíka, ktorého prestup do Číny sa natiahol práve z toho dôvodu.

Majiteľ Neapola Aurelio De Laurentiis navrhuje dve splátky – 5 miliónov eur teraz a zvyšných 20 miliónov v lete. Celta Vigo, ktorá sa motá v pásme zostupu z La Ligy, by najradšej videla celú prestupovú sumu v klubovej kase už počas januára. Včera o tom rokovali obe strany na španielskej pôde. Neapol chce mať definitívne jasno v tejto záležitosti do 31. decembra.

Taliansky portál Tuttonapoli informoval, že slovenský reprezentant sa blíži pod Vezuv.Svoju váhu má i fakt, že Lobotka, ktorý nehral s Celtou v európskom pohári, by v prípade prestupu mohol nastúpiť za Neapol už vo februárovom osemfinále Ligy majstrov proti Barcelone.

Ak by transfer za 25 miliónov eur budúci mesiac vyšiel, Lobotka by sa stal historicky najdrahším slovenským futbalistom. Tento rekord drží zatiaľ jeho kamarát a reprezentačný spoluhráč Milan Škriniar. Za jeho príchod zaplatil Inter Miláno pred dvoma rokmi Sampdorii Janov 23 miliónov eur.

10 NAJDRAHŠÍCH PRESTUPOV SLOVÁKOV

Meno hráča/ Z klubu/ Do klubu/ Prestupová suma

1. Milan Škriniar Sampdoria Janov Inter Miláno 23 mil. €

2. Vratislav Greško Inter Miláno AC Parma 21,5 mil. €

3. Marek Hamšík SSC Neapol Dalian Yiifang 20 mil. €

4. Denis Vavro FC Kodaň Lazio Rím 11,5 mil. €

5. Vratislav Greško Bayer Leverkusen Inter Miláno 10,3 mil. €

6. Martin Škrtel Zenit Petrohrad FC Liverpool 7,7 mil. €

7. Martin Škrtel FC Liverpool Fenerbahce Istanbul 7 mil. €

8. Filip Hološko Vestel Manisaspor Besiktas Istanbul 5,6 mil. €

9. Marek Hamšík Brescia Calcio SSC Neapol 5,5 mil. €

10. Miroslav Karhan Besiktas VfL Wolfsburg 5 mil. €