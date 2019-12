Marek presadil európsky trend aj na Gemeri: Produkty od domácich dostanete až pred dvere

Produkty od domácich výrobcov dostanú priamo pred dvere. V okresoch Rimavská Sobota a Lučenec spustili projekt Gemerská debnička. Z pohodlia domova si môžete objednať to, čo potrebujete a prinesú to priamo k vám. Všetky výrobky sú pritom výsledkom práce regionálnych výrobcov a producentov. Ľudí najviac zaujali muránske buchty, kváskový chlieb, či domáce müsli.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Rimavskosoboťan Marek Hriň sa rozhodol trend z Európy priniesť aj na Gemer a do Novohradu a tak pred 4 mesiacmi spustil projekt Gemerská debnička. „Dnešná doba je veľmi uponáhľaná. Vysoké tempo sa odzrkadľuje aj v nedostatku času na poriadny nákup a o čerstvosti potravín v obchodoch by sme mohli viesť dlhšie debaty. Rozhodol som sa teda ponúkať a dodávať čerstvé potraviny od domácich výrobcov a pestovateľov priamo do pohodlia domova,“ vysvetlil Hriň s tým, že zákazníkom ušetria čas čakaním pri pokladniach, ktorý môžu stráviť so svojimi blízkymi.

Stačí navštíviť e-shop, kde aktuálne ponúkajú 500 potravín či potravinových výrobkov, ktoré pochádzajú priamo od regionálnych producentov. „Zákazník si vytvorí objednávku a následne budú vybrané produkty vyrobené priamo pre neho. Zachovajú si tak svoju čerstvosť a kvalitu,“ doplnil Marek.

Gemerská debnička má aktuálne okolo sto stálych zákazníkov, ktorí si najčastejšie objednávajú ovocie, zeleninu, či mäsové výrobky. Veľmi populárne sú aj muránske buchty a cestoviny, ktoré vyrábajú obecné firmy a prácu v nich našli nezamestnané ženy. Potraviny rozvážajú v Geemrskej debničke dva dni v týždni. Postupne však s nárastom zákazníkov plánujú rozšíriť aj rozvoz a pravdepodobne aj počet zamestnancov. Nové pracovné sily budú musieť prijať aj dodávatelia. Regionálne produkty chcú začať v debničkách ponúkať i do reštaurácií, či hotelov.