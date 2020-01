Päťnásobná mamička zomrela tesne pred Vianocami: Slová partnera Petra lámu srdce, spravili lekári chybu?!

Päťnásobná mamička Ashleey Meehan († 30) zo škotského mesta Clydebank, prehrala boj s rakovinou krčka maternice len dva dni pred Vianocami.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

So zákernou chorobou zvádzala boj už predtým, no v decembri 2018 si vypočula skvelú správu – rakovina odišla. Lenže o pár mesiacov sa choroba vrátila, čo si podľa nej lekári nevšimli. V apríli podľa denníka Daily Records vyhľadala lekára kvôli bolestiam, ten jej dal len tabletky proti bolesti. Nemohla chodiť, pretože jej do nôh vystreľovala mučivá bolesť a bolel ju tiež močový mechúr. Dvakrát kvôli tomu šla na pohotovosť, no napriek tomu, že mala v minulosti rakovinu, jej potrebné vyšetrenia nespravili.

Až v máji jej zistili, že sa choroba vrátila. Jej milovaný partner Peter Potts ju v júni na nemocničnom lôžku požiadal o ruku. Mladá žena umierala a jej posledné želanie bolo zažiť so svojou láskou a piatimi deťmi posledné Vianoce. ,,Posledným snom Ashley bolo prežiť posledné Vianoce s jej deťmi a tak sme ich plánovali osláviť deň vopred. Bohužiaľ, jej boj skončil a ona v pokoji odišla, obklopená rodinou a priateľmi, tými, ktorí ju milovali. Niet slov, ktoré by opísali, aký úžasný človek bola a každý, kto ju poznal, by to potvrdil,” napísal na Facebook užialený Peter.

,,Bola moja spriaznená duša, moje všetko. Mala byť osobou, s ktorou prežijem zvyšok života. Život je taký krutý a neférový. Nikdy sa nevzdávala a statočne bojovala, aby tu bola pre svoje detičky. Sľúbil som, že na ňu navždy budem dávať pozor a cítil som sa taký bezmocný, keď som nemohol spraviť nič, aby som jej pomohol. Dúfam, že ste všetci mali krásne Vianoce. Neberte život ako samozrejmosť a užívajte si každú chvíľu, ktorú máte,” odkázal smutný otecko, ktorý zostal na 5 detí sám.