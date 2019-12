29-ročný futbalista West Ham Michail Antonio, mal na prvý sviatok vianočný autonehodu. Narazil do kôlne domu so svojim Lamborghini Huracan, ktorý stojí vyše 200 tisíc libier. K tomu všetkému mal na sebe kostým snehuliaka, do ktorého sa obliekol na vianočný tréning. Našťastie sa nikomu nič nestalo a deň po autonehode Michail nastúpil na zápas.