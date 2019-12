Po vyslobodení muža z lavíny hovoria záchranári o vianočnom zázraku: Niečo také sa v Alpách stane raz za 20 rokov

Za vianočný zázrak považuje rakúska horská služba prípad skialpinistu, ktorý prežil päť hodín zasypaný pod lavínou.

O prípade, ktorý sa stal v stredu, v piatok informoval server BBC.

Dvadsaťšesťročný Rakúšan sa vybral na 2112 metrov vysokú horu Pleschnitzzinken v pohorí Schladmingské Taury. Keď sa do neskorého popoludnia nevrátil, ohlásil to jeho známy o 16:50 polícii. Povedal, že sa mu pokúšal dovolať, ale jediné, čo zo slúchadla počul, boli škrípavé zvuky.



Horská služba s horskou políciou spustili záchrannú operáciu, do ktorej bolo zapojených asi 20 ľudí a tiež psi schopní nájsť človeka pod masou snehu. O 19:23, po piatich hodinách od pádu lavíny, záchranári skialpinistu lokalizovali vďaka lavínovej sonde, takzvanému "pípaču", ktorý mal pri sebe. Lyžiar bol v hĺbke asi jedného metra a po vyhrabaní bol schopný aj napriek silnému podchladeniu s horskou službou komunikovať.

Stefan Schrock zo štajerskej horskej služby prípad označil za mimoriadne šťastie v nešťastí, ktoré skialpinistu postretlo.povedal Schrock.dodal.Schrock poznamenal, žeVytvorenie dutiny je často dielom náhody, lebo aj menšia lavína dokáže pri pohybe človeka vyzliecť, tie silnejšie potom vyvracajú stromy a unášajú skalné bloky.